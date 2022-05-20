澤連斯基自傳漫畫出版 紀錄由喜劇演員成戰爭英雄

烏克蘭總統澤連斯基在與俄羅斯戰爭中表演亮眼，吸引不少人氣及支持，相關作品亦水漲船高。近日美國有漫畫商出版一本澤連斯基的自傳式漫畫，紀錄他如何由喜劇演員，變成現今的烏克蘭英雄。

【俄烏戰爭】阻糧食出口 聯合國憂爆發饑荒 【下一頁】

漫畫商TidalWave周三（18日）為澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）最新出版的自傳漫畫名為《政治力量：澤連斯基》（Political Power: Volodymyr Zelenskyy），共22頁，全彩色印刷。

漫畫描繪出澤連斯基如何由電視劇中的虛擬總統角色，在2019年真正登上烏克蘭總統寶座，甚至是2022年俄烏戰爭的畫面。作家Michael Frizell表示，俄烏戰爭後對澤連斯基產生好奇，因此成為創作新漫畫的動機。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【烏克蘭戰爭】傳普京炒兩將軍 疑與兩場失利有關 【下一頁】

負責繪圖的畫家Pablo Martinena亦大有來頭，曾經英格蘭球星碧咸（David Beckham）﹑南非已故前總統曼德拉（Nelson Mandela）及美國前總統特朗普（Donald Trump）畫製自傳漫畫。

美國發行商戴維斯（Darren Davis）表示，新漫畫對他意義重大，因為他是烏克蘭裔人士。戴維斯指祖父母輩當年從烏克蘭移居美國，今次他打算不止利用漫畫講故事，更會把部分收益捐贈予國際紅十字會。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培