【長實AGM】李澤鉅：回購顯示對資產及管理團隊有信心　長實委任兩名80歲以上女士任非執董

▲ 【長實AGM】李澤鉅：回購顯示對資產及管理團隊有信心 長實曾對「再生土壤管理」作研究

長實 （01113） 早前重啟回購，大股東李氏父子亦多次增持長實股份。李澤鉅在長實AGM表示，受監管條例所限，不可以回答會否繼續增持，但他對長實的資產及管理團隊充滿信心。

可持續發展愈益受重視，李澤鉅指，減少碳排放是一個全球議題（global issue），亦有迫切性，集團一直致力研究及發展各項環保方案，亦特別關注一切可提升生態系統的表現，過去有些環保項目的社會代價不小，所以特別集中去研究可帶來顛覆性碳減排轉變的項目，當中曾對「再生土壤管理」（Regenerative soil management）作研究。

他強調，長江集團有涉足農業，但這不是以農業角度去看待，這新興的可持續發展概念源自將碳保留及採集於土壤中，既可幫助減少碳排放，亦令泥土保持天然肥沃，目前在澳洲及其他國家已開始初期研究。

早前疫情肆虐，李澤鉅指，疫情期間確感到辛苦，有不少同事染疫，尤其是香港以外之同事，對公司來說，疫情是一個stress test（壓力測試），今次成績ok，凸顯集團資產的優質價值，同時顯示嚴謹的財務紀律，足以抵禦大風浪，對此引以為傲。

另外，長實委任孫潘秀美及郭李綺華為立非執行董事，兩名董事分別為81歲及80歲，5月20日起生效。

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