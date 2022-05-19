  • 25°C
香港時間 : 2022519日 (四) 21:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【SPEC】Prenetics正式上市 料明年疫情產品收入降至20% 未來將推兩種新產品助擴展業務

股樓投資 20:42 2022/05/19

分享：

分享：

基因及診斷檢測公司Prenetics Group Limited與新世界(00017.HK)行政總裁鄭志剛創辦、私人持有的特殊目的收購公司Artisan Acquisition Corp.完成合併，並於昨天(18日)開始在納斯達克以代碼「PRE」進行交易，而其權證代碼則為「PRENW」。本次交易對 Prenetics 的企業估值為12.5億 美元，使 Prenetics 成為首家在納斯達克上市的香港獨角獸公司。

同場加映：【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

Artisan 創辦人鄭志剛先生表示，Prenetics 能夠成為第一家在納斯達克上市的香港獨角獸公司是一項重大成就，其核心使命是尋找一家有潛力對全球醫療保健行業帶來重大影響的高增長公司，因此非常高興能夠找到 Prenetics。這不單對於 Prenetics 是個重要的里程碑，更啟發了所有香港新一代企業家。

Prenetics於2021年的財年的收入達2.759億美元，按年增長3.23倍，高過之前公布的2.05億美元全年財務預測，而2022年第一季度收入達到9200萬美元，按年增60.2%。截至今年3月31日，公司擁有總共9,340萬美元的現金和應收賑款，包括3,240萬美元的現金和5,920萬美元的應收賑款。

Prenetics行政總裁兼聯合創辦人楊聖武於傳媒發布會時表示，今年將會推出兩款居家檢測產品，當中分別無創大腸癌篩查測試的Circle ColoClear，以及居家血液檢測Circle SnapShot。至於疫情相關產品方面，歐美及部分亞洲地區都相繼放寬或取消有關的防疫措施，對檢測的需求大減，楊聖武表示，預計公司明年與疫情相關產品的收入由目前的75%降至約20%。

 

保協成立總監會 助會員反映政策意見 目標今年招募500人【下一頁

【慈善義賣】太古地產舉行網上義賣書藉 由即日至6月16日 書籍一律每本10元預售【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂

開啟hket App，閱讀全文
大腸癌 新世界 疫情 經濟 特殊目的收購公司（SPAC） 防疫措施 收購 合併 鄭志剛 香港

下一篇文章

【室內設計】年輕情侶擲47萬元改造350呎舊樓　貼合朝睡晚作生活模式　營造日系工業風安樂窩

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【薪酬趨勢】2022薪酬趨勢調查出爐 淨指標介乎2.04%至7.26% 公務員有望加薪
【薪酬趨勢】2022薪酬趨勢調查出爐 淨指標介乎2.04%至7.26% 公務員有望加薪
【有相睇】良心業主不賺盡　劈價沽日出康城LP6大海景戶　成交價低銀行估價90萬
【有相睇】良心業主不賺盡　劈價沽日出康城LP6大海景戶　成交價低銀行估價90萬
【高息股】香港寬頻傳獲 私募基金太盟KKR等洽購
【高息股】香港寬頻傳獲 私募基金太盟KKR等洽購
【綠色債券2022】綠債今首掛牌表現令人失望 曾低見99.55元 每手蝕達45元
【綠色債券2022】綠債今首掛牌表現令人失望 曾低見99.55元 每手蝕達45元
【姜濤效應】1664聯乘姜濤推3款限量版小麥白啤酒 專屬電車、大型電視廣告5.25延續姜濤灣打卡熱
【姜濤效應】1664聯乘姜濤推3款限量版小麥白啤酒 專屬電車、大型電視廣告5.25延續姜濤灣打卡熱
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款