【SPEC】Prenetics正式上市 料明年疫情產品收入降至20% 未來將推兩種新產品助擴展業務

基因及診斷檢測公司Prenetics Group Limited與新世界(00017.HK)行政總裁鄭志剛創辦、私人持有的特殊目的收購公司Artisan Acquisition Corp.完成合併，並於昨天(18日)開始在納斯達克以代碼「PRE」進行交易，而其權證代碼則為「PRENW」。本次交易對 Prenetics 的企業估值為12.5億 美元，使 Prenetics 成為首家在納斯達克上市的香港獨角獸公司。

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Artisan 創辦人鄭志剛先生表示，Prenetics 能夠成為第一家在納斯達克上市的香港獨角獸公司是一項重大成就，其核心使命是尋找一家有潛力對全球醫療保健行業帶來重大影響的高增長公司，因此非常高興能夠找到 Prenetics。這不單對於 Prenetics 是個重要的里程碑，更啟發了所有香港新一代企業家。

Prenetics於2021年的財年的收入達2.759億美元，按年增長3.23倍，高過之前公布的2.05億美元全年財務預測，而2022年第一季度收入達到9200萬美元，按年增60.2%。截至今年3月31日，公司擁有總共9,340萬美元的現金和應收賑款，包括3,240萬美元的現金和5,920萬美元的應收賑款。

Prenetics行政總裁兼聯合創辦人楊聖武於傳媒發布會時表示，今年將會推出兩款居家檢測產品，當中分別無創大腸癌篩查測試的Circle ColoClear，以及居家血液檢測Circle SnapShot。至於疫情相關產品方面，歐美及部分亞洲地區都相繼放寬或取消有關的防疫措施，對檢測的需求大減，楊聖武表示，預計公司明年與疫情相關產品的收入由目前的75%降至約20%。

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責任編輯：羅浩濂