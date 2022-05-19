  • 26°C
香港時間 : 2022519日 (四) 19:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

保協成立總監會 助會員反映政策意見 目標今年招募500人

理財智慧 17:30 2022/05/19

分享：

分享：

香港人壽保險從業員協會（保協）成立總監會，該會主席李冠群表示，日後會協助會員就政策反映意見予有關當局，亦可在活動上與不同管理人員溝通，並透過總監會接收資訊、收集業界意見和傳達訊息。目標年內招募500名會員。

李冠群指，成為總監會會員       成為保協會員，如果在公司達總監或以上級別即可申請，除保協會費外，總監會不額外收費，目標今年內有500名會員。保協會長謝立義認為，總監會可滙聚各公司領導層，引導年青從業員向專業方向發展。

【孫子市法】通脹高企美股謝 環球股災何時了

李冠群透露，日後會辦不同會議，邀請政商界代表參與，助各會員擴大視野和網絡，另會有大灣區總監平台，助會員認識區內總監級別同業。

保協成立於 1973 年，會員人數近 17,000 人，現時亞太財務策劃聯會之成員國及地區包括新加坡、澳洲、台灣、馬 來西亞、泰國、菲律賓、印度、澳門及香港，其宗旨是推動及提高人壽保險從業員之專業水準，並訂立和執行有關專業守則;舉辦教育課程與會議，提供機會給業內人士學習和交流經 驗，以提高業者水平和成就;鼓勵從業員參與公益和公眾事務，回饋社會。

【iM會客室】五窮月是否已見底 有乜板塊率先搏彈

【消委會測試】近九成香腸高鈉半數高脂  只有四款合格  10元巴西雞肉腸獲高評分【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩

開啟hket App，閱讀全文
保險公司 亞太 香港人壽保險從業員協會 人壽保險 香港 經濟
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【高息股】香港寬頻傳獲 私募基金太盟KKR等洽購
【高息股】香港寬頻傳獲 私募基金太盟KKR等洽購
【綠色債券2022】綠債今首掛牌表現令人失望 曾低見99.55元 每手蝕達45元
【綠色債券2022】綠債今首掛牌表現令人失望 曾低見99.55元 每手蝕達45元
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【有相睇】良心業主不賺盡　劈價沽日出康城LP6大海景戶　成交價低銀行估價90萬
【有相睇】良心業主不賺盡　劈價沽日出康城LP6大海景戶　成交價低銀行估價90萬
【薪酬趨勢】2022薪酬趨勢調查出爐 淨指標介乎2.04%至7.26% 公務員有望加薪
【薪酬趨勢】2022薪酬趨勢調查出爐 淨指標介乎2.04%至7.26% 公務員有望加薪
【姜濤效應】1664聯乘姜濤推3款限量版小麥白啤酒 專屬電車、大型電視廣告5.25延續姜濤灣打卡熱
【姜濤效應】1664聯乘姜濤推3款限量版小麥白啤酒 專屬電車、大型電視廣告5.25延續姜濤灣打卡熱
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款