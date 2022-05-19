保協成立總監會 助會員反映政策意見 目標今年招募500人

香港人壽保險從業員協會（保協）成立總監會，該會主席李冠群表示，日後會協助會員就政策反映意見予有關當局，亦可在活動上與不同管理人員溝通，並透過總監會接收資訊、收集業界意見和傳達訊息。目標年內招募500名會員。

李冠群指，成為總監會會員 要 先 成為保協會員，如果在公司達總監或以上級別即可申請，除保協會費外，總監會不額外收費，目標今年內有500名會員。保協會長謝立義認為，總監會可滙聚各公司領導層，引導年青從業員向專業方向發展。

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李冠群透露，日後會辦不同會議，邀請政商界代表參與，助各會員擴大視野和網絡，另會有大灣區總監平台，助會員認識區內總監級別同業。

保協成立於 1973 年，會員人數近 17,000 人，現時亞太財務策劃聯會之成員國及地區包括新加坡、澳洲、台灣、馬 來西亞、泰國、菲律賓、印度、澳門及香港，其宗旨是推動及提高人壽保險從業員之專業水準，並訂立和執行有關專業守則;舉辦教育課程與會議，提供機會給業內人士學習和交流經 驗，以提高業者水平和成就;鼓勵從業員參與公益和公眾事務，回饋社會。

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責任編輯：龍紀瑩