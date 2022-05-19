【大行報告】大摩：內地體育用品銷售改善　兩原因點名李寧為最安全復甦股

▲ 【大行報告】大摩：內地體育用品銷售續改善 料疫情最懷情況已過 李寧屬最安全復甦股

摩根士丹利近期與華中體育用品分銷商舉行投資者會議，得悉體育用品商的銷售逐步改善，疫情最懷的情況可能已過，折扣雖然加大，庫存積壓也增加，但相關情況仍可控，除非再有另一輪疫情大爆發，否則需求將會回復。大摩相信，安䂿 （02020） 、李寧 （02331） 及滔搏 （06110） 的股價將會在3月15日低位的上方徘徊。

大摩引述分銷商指，4月安踏、特步 （01368） 、李寧、Adidas及Nike的銷售跌幅依次為23%、20%、19%、14%及10%，外資體育用品商跌幅較細主因去年同期仍錄得按年跌幅，而中資體育用品商當時則錄得升幅。到了今年五一黃金周，安踏及特步的銷售按年均跌20%，李寧跌17%，Adidas跌15%，Nike跌13%。

大摩表示，5至6月安踏及李寧基數較低下，估計按年銷售下跌會在季末加速收窄，同時，除了在上海及中國東北地區等部份地區，體育品牌亦未有需要為分銷商提供額外的財務支持。

對安踏股價反彈高於同業不會意外

該行相信，李寧為復甦中最安全的體育用品商，主因品牌動力強勁及庫存結構較好。若內地防疫措施出現放寬訊號，對安踏股價反彈高於同業不會意外，因為FILA對一二綫城市的人流敏感。至於滔搏，銷售恢恢則取決於Nike及Adidas，但相對而言，Adidas品牌的壓力會較大。

對於第二季表現，本地品牌原本目標今季有零至5%的增長，外資品牌則有10%至15%的增長，不過，挑戰仍然存在，包括Omicron造成的阻礙、高基數、不利的天氣、5月假期間的人流減少，以及部份體育活動取消。雖然，本地品牌未有修訂全年銷售增長目標，但平均而言，已縮減了今季對分銷商的銷售增長目標10%至15%，分銷商目標安踏及李寧品牌的銷售增長15%至20%。

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