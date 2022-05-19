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【長和AGM】李澤鉅：長和每日都收到邀請參加或買賣不同項目　以項目質素及回報率決定是否參與

股市 17:49 2022/05/19

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【長和AGM】李澤鉅：長和每日都收到邀請參加或買賣不同項目　以項目質素及回報率決定是否參與

長和 （00001） 主席李澤鉅表示，長和可將疫情當做一個考試，而這個考試合格，反映「集團的資產優質，捱得起風浪，顯出集團嚴謹的財務紀律（financial displine），令長和可以抵禦大風浪」。他強調，長和於全球約50個國家營運，地理分布是優勢，舉例稱，亞洲及內地疫情業務受壓時，歐洲方面的業務及利潤可抵銷，有時則相反，所以全球性政策是有效。

李澤鉅稱，每日都有不同的人邀請集團參加或買賣不同項目，有很多投資選擇，涉及不同項目及行業，長和會視乎項目是否優質及其回報率，對於能產生好回報的優質資產，即使資產位處不同地區，也會考慮。

「個人感情上，香港是個人的家鄉（hometown），但長江集團是國際性公司，數十年來在不同地方做生意，投資及營運在很多不同國家，大部分員工都不懂得中文，所以每一個地方都當作是本土市場。」

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