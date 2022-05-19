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綠色債券│綠債（04252）注定長揸？專家分析長揸1個風險+2個利好因素

股市 17:53 2022/05/19

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綠色零售債券 （04252）  今日上市繼續潛水，全日高見99.95元，低見99.95元，短炒「冇肉食」，持貨者注定要長揸？重溫今集《ESG講呢啲》，利達資產管理ESG及投資關係高級主任李穎琳為你分析長揸綠債兩大利好因素及一個風險，兼教授ESG投資入門貼士。

立即收看：https：//video.hket.com/video/3254594

*隔周星期三下午1時30分，《ESG講呢啲》為你深入淺出講解ESG對你有幾重要。*

綠債長揸、短炒策略一覽

李穎琳指，長揸抑或短炒策略視乎投資者個人的投資風格。

  • 短炒策略：今次保證息率是2.5厘，如果價格達到回報價錢超過2.5厘，再扣除手續費都有錢賺，就可以考慮放出，大約103元。
  • 長揸點睇：到這些價格如趕不及放售，可能就要長揸，長揸也不是壞事，會繼續看好環球能源價格或天然氣價格上升，也會繼續看好ESG，亦認為這些綠債或ESG相關的產品都會成為香港市場的避險工具
  • 長揸綠債風險：要留意美國不斷加息，代表香港也有機會跟隨加息，相對令綠債吸引力稍微削弱；另外，要留意自己的風險承受能力，或視乎價格對不對而作部署

投資ESG真·避險？

全球ESG總資產金額於2020已超過35萬億美元，有市場數據預測今年將會超出41萬億美元，至2025年更會達到50萬億美元，李穎琳指：「或者ESG不能幫助公司短炒幾日內股價上升，我想這點也要教育投資者，其實看ESG是比較長線。

她指，根據過往數據，有ESG成份做得更好的公司，或有顧及ESG成份的指數，都是比其他指數會跑贏，譬如恒生ESG指數對比恒生指數，或是MSCI（明晟）指數對比MSCI的ESG指數，每次市況波動時
做ESG公司較好的指數，其回報、抗跌力均表現得較好。

李穎琳又指，ESG能夠助企業避開不可量化的風險，例如政策風險、環境上的突發風險，或因員工福利爭議而出現的示威、投訴等。

ESG投資新手貼士

現時證監會認可在港上市的ESG ETF只有5隻，投資者如果想部署海外ESG投資怎入手？李穎琳分析兩大類投資入手策略：

（1）保守策略
適合投資者：如對於哪個主題或哪個地區的選擇沒有特別心水
考慮部署：追蹤ESG指數的ETF產品
產品例子：恒生指數ESG ETF、MSCI或S&P ESG指數的ETF
分析：這些產品通常包含了一些ESG評分較高的公司或者是一些國家級的綠色債券，相對較容易選擇

（2）主題性ESG投資
方向：環境類、與環境或氣候相關的主題
個別投資主題例子：碳信用、可再生能源、新能源、水資源
分析：投資者可能會因應自己想要的主題選擇

ESG投資注意事項

李穎琳亦提醒投資者，投資ESG前要留意企業的ESG報告，評估企業的環保項目，是否真的可達到所訂的目標，留意有沒有漂綠（Green Washing）的情況出現。

（註：漂綠/Green Washing即宣示關注環保的立場，特別是為了掩飾其產品、政策或行為。）

欄名 : ESG講呢啲

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