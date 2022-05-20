  • 25°C
香港時間 : 2022520日 (五) 09:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

睇醫生喊被多收300元 美國女子賬單惹熱議

環球社會熱點 09:05 2022/05/20

分享：

分享：

美國一名女子近日上載妹妹的醫療賬單，乍看之下似平淡無奇，其後卻引起熱議。女子指妹妹在看醫生時曾哭泣，結果因此被多收40美元（約318港元）。女子透露，醫療機構雖收取相關費用，卻未在情感上協助妹妹，更未曾作任何評估。

西班牙內閣通過有薪生理假法案 女性每月最少享3日假 【下一頁】

現年25歲、居住於美國紐約的女子Camille Johnson在YouTube上小有名氣，她近日於社交平台Twitter上載妹妹的部分醫療賬單圖片。圖片顯示在簡略情感或行為評估一項，妹妹被收取40美元。

Camille透露，妹妹患有罕見疾病，因此經常感沮喪和無助，情緒容易波動，但她一直努力四處求醫，近日才到涉事醫療機構求診。

    點擊圖片放大
    +2

Camille指，妹妹只是在看醫生過程中被發現哭泣一次，就被收取40美元。但機構其後未說明妹妹哭泣原因或試圖提供協助，更未作任何評估或轉介至其他機構。妹妹未被評估是否患上抑鬱或其他疾病，亦未獲得任何醫療處方。

英患癌女主持籌5764萬助病友 臨終前獲封爵 【下一頁】

帖文其後被轉發逾5.4萬次，數千網民留言表示對事件感到震驚。亦有網民分享自己醫療賬單回覆指，曾因驗孕服務被機構收取1,902美元（約1.5萬港元），而機構只是要求她提供尿液作檢驗，收費項目上僅列作女性服務，詢問下才得悉是驗孕。

Camille透露，雖然妹妹因父親的緣故有醫療保險，但全家仍對其經歷感到震驚。她強調事件絕對真實，希望能推動醫療保健行業改革。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

喬治布殊透露心聲？ 稱入侵伊拉克不合理兼殘忍（有片）
2022/05/19
喬治布殊透露心聲？ 稱入侵伊拉克不合理兼殘忍（有片）
拜登啟《國防生產法》應對嬰兒奶粉荒 增進口供應
2022/05/19
拜登啟《國防生產法》應對嬰兒奶粉荒 增進口供應
【尊尼狄普誹謗案】Amber Heard細妹作供 證Johnny Depp曾打家姐
2022/05/19
【尊尼狄普誹謗案】Amber Heard細妹作供 證Johnny Depp曾打家姐
歐洲染猴痘症人數增加 美國麻省錄首宗個案
2022/05/19
歐洲染猴痘症人數增加 美國麻省錄首宗個案
【尊尼狄普】 被讚同Amber Heard天生一對 特朗普諷兩人應復合
2022/05/19
【尊尼狄普】 被讚同Amber Heard天生一對 特朗普諷兩人應復合

你可能感興趣

喬治布殊透露心聲？ 稱入侵伊拉克不合理兼殘忍（有片）
15:10 2022/05/19
喬治布殊透露心聲？ 稱入侵伊拉克不合理兼殘忍（有片）
拜登啟《國防生產法》應對嬰兒奶粉荒 增進口供應
14:30 2022/05/19
拜登啟《國防生產法》應對嬰兒奶粉荒 增進口供應
【尊尼狄普誹謗案】Amber Heard細妹作供 證Johnny Depp曾打家姐
12:02 2022/05/19
【尊尼狄普誹謗案】Amber Heard細妹作供 證Johnny Depp曾打家姐
網絡熱話 醫療機構 醫療保險 社交平台 醫生 保健 紐約 美國 Twitter

下一篇文章

Taylor Swift獲紐約大學頒榮譽博士 寄語不要為嘗試感羞恥
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

歐洲染猴痘症人數增加 美國麻省錄首宗個案
歐洲染猴痘症人數增加 美國麻省錄首宗個案
【尊尼狄普誹謗案】Amber Heard細妹作供 證Johnny Depp曾打家姐
【尊尼狄普誹謗案】Amber Heard細妹作供 證Johnny Depp曾打家姐
【尊尼狄普】 被讚同Amber Heard天生一對 特朗普諷兩人應復合
【尊尼狄普】 被讚同Amber Heard天生一對 特朗普諷兩人應復合
【通脹高企】影響 英首市宣布生活成本緊急狀態
【通脹高企】影響 英首市宣布生活成本緊急狀態
新型冠狀肺炎全球疫情（05月18日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月18日 時間11:00）
【烏克蘭戰爭】北約多一國反對瑞典芬蘭加入 歐盟斥逾1.7萬億擺脫俄能源（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】北約多一國反對瑞典芬蘭加入 歐盟斥逾1.7萬億擺脫俄能源（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款