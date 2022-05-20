睇醫生喊被多收300元 美國女子賬單惹熱議

美國一名女子近日上載妹妹的醫療賬單，乍看之下似平淡無奇，其後卻引起熱議。女子指妹妹在看醫生時曾哭泣，結果因此被多收40美元（約318港元）。女子透露，醫療機構雖收取相關費用，卻未在情感上協助妹妹，更未曾作任何評估。

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現年25歲、居住於美國紐約的女子Camille Johnson在YouTube上小有名氣，她近日於社交平台Twitter上載妹妹的部分醫療賬單圖片。圖片顯示在簡略情感或行為評估一項，妹妹被收取40美元。

Camille透露，妹妹患有罕見疾病，因此經常感沮喪和無助，情緒容易波動，但她一直努力四處求醫，近日才到涉事醫療機構求診。

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Camille指，妹妹只是在看醫生過程中被發現哭泣一次，就被收取40美元。但機構其後未說明妹妹哭泣原因或試圖提供協助，更未作任何評估或轉介至其他機構。妹妹未被評估是否患上抑鬱或其他疾病，亦未獲得任何醫療處方。

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帖文其後被轉發逾5.4萬次，數千網民留言表示對事件感到震驚。亦有網民分享自己醫療賬單回覆指，曾因驗孕服務被機構收取1,902美元（約1.5萬港元），而機構只是要求她提供尿液作檢驗，收費項目上僅列作女性服務，詢問下才得悉是驗孕。

Camille透露，雖然妹妹因父親的緣故有醫療保險，但全家仍對其經歷感到震驚。她強調事件絕對真實，希望能推動醫療保健行業改革。

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責任編輯：李俊儀