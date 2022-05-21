【Wi-Fi速度】全球機場Wi-Fi速度報告出爐　邊個機場上網最快？

▲ 。網絡測速網站Speedtest Intelligence近日發布2022年第一季度，全球機場及休息室（Lounge）的Wi-Fi速度報告。（法新社圖片）

隨著新冠疫情逐漸放緩，多個國家都開放邊境，大眾終於可以再次前往機場出遊。網絡測速網站Speedtest Intelligence近日發布2022年第一季度，全球機場及貴賓室（Lounge）的Wi-Fi速度報告。報告顯示，名單中所有機場的Wi-Fi速度都達至推薦的水平，但Wi-Fi速度最快及最慢的機場之間存在很大的差距。

報告指出，美國機場包攬了頭4位。Wi-Fi速度排名冠軍的是三藩市國際機場，平均下載速度為 176.25Mbps；第2名是西雅圖國際機場，平均下載速度為171.01Mbps；第3名是達拉斯沃斯堡國際機場，平均下載速度為113.64Mbps；第4名則是芝加哥奧黑爾國際機場，平均下載速度為85.49Mbps。緊隨其後的是迪拜國際機場、哈茨菲爾德-傑克遜亞特蘭大國際機場、阿姆斯特丹史基浦機場和洛杉磯國際機場。

名單上排名倒數的五個機場中有四個在中國。上海虹橋國際機場的下載速度中位數為14.69Mbps，高於上榜的其他中國機場。緊隨其後的是深圳寶安國際機場、北京首都國際機場及成都雙流國際機場。名單排名最後的則是墨西哥城國際機場。

▲ 報告指出，美國機場包攬了頭4位。Wi-Fi速度排名冠軍的是三藩市國際機場，平均下載速度為 176.25Mbps。（OOKLA圖片）

機場貴賓室Wi-Fi比免費區域快

另外，報告發現，機場貴賓室的Wi-Fi速度更快。芝加哥機場和三藩市機場的貴賓室United Club的平均下載速度分別為246.17Mbps和244.37Mbps，均比機場免費區域的Wifi速度快。在美國以外，很多機場貴賓室的Wifi平均速度均高於各自機場的免費Wi-Fi，例如迪拜的環亞機場貴賓室（148.96Mbps）、墨西哥的Grand Lounge Elite（125.12Mbps）、阿姆斯特丹史基浦機場的Privium（121.05 Mbps）。

報告認爲，機場貴賓室的Wifi速度較快是預計之中，因爲在小範圍内配置Wifi會比向一整個機場提供Wifi容易得多，而且顧客另外付款使用貴賓室，自然會對貴賓室的期望更高。

責任編輯：吳嘉雯

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