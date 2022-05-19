  • 25°C
香港時間 : 2022519日 (四) 21:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【室內設計】年輕情侶擲47萬元改造350呎舊樓　貼合朝睡晚作生活模式　營造日系工業風安樂窩

理財智慧 19:45 2022/05/19

分享：

分享：

家居設計風格選擇多，提到「日系」，大多數人腦海或浮現「無印」，以白色為主調的風格；而「工業風」則聯想到深色、型格，但若將這兩種風格揉合在一起，又會是怎樣呢？今次《精明裝修》介紹的，是上水中心一個實用面積351平方呎單位，設計師透過採用顏色深淺不一的木材，以及在單位細微位置用上黑色及炭灰色，融合了上述兩種看似矛盾的風格，營造出型格但不冰冷的住所。

同場加映：【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

今次介紹的上水中心單位，建築面積465平方呎，實用面積351平方呎，戶主為一對年輕情侶。B.R.G Interior Design設計師Raphael表示，木材是塑造「日系工業」風的主要元素，因此在家中各處均採用了不同的木色。

    點擊圖片放大
    +15
    +14

客廳的四面牆用上了不同材質的建材，電視後方的是防火木紋膠板，工作枱後至天花板，則用上工業風的仿水泥牆紙，其餘位置留白，融和了一剛一柔，兩種截然不同原始元素。至於客廳的深色胡桃木工作枱是一大亮點，Raphael提到，考慮到業主生活習慣，而量身定制包廂形工作台，可以專注地工作。而這個長工作台不只可以擺放電腦用品，同時也具備飯枱功能。

如讀者有意分享裝修設計故事，或想申請驗樓，歡迎向《iMoney》投稿！ 【投稿連結

除了適當地運用木材，能有效地營造「日系工業」風，另一個要點是掌握比例。Raphael指出，由於所謂工業色予人感覺比較強烈，因此只適用於較細微位置，他只在大門和電視櫃下採用黑色及炭灰色，作為點綴用。

    點擊圖片放大
    +11
    +10

當然戶主對單位有特別的要求，Raphael透露，因為戶主為「夜行動物」，生活模式朝睡晚作，所以希望即使是早上，睡房都有晚上的感覺。為了滿足他的要求，而又不會縮小房間的空間感，Raphael將三面牆身都髹上炭黑色，只留白了床頭的一面牆。而為了營造夜幕低垂的睡覺環境，避免光綫滲入房內，不只改用分體式空調，同時安裝了與牆身同的色的窗簾盒，遮蓋路軌漏光部分；更使用100% 遮光布，務求一「光」不漏。此外，為對應整體設計宗旨，房間地台和衣櫃亦選用淺灰色和原木色，結合「日系」和「工業」風格。

    點擊圖片放大
    +12
    +11

裝修費用

木工工程 185,000元
天花工程 4,000元
泥水工程 87,000元
油漆工程 34,000元
電燈工程 77,000元
水喉工程 31,000元
雜項工程 58,000元
總數 476,000元

*圖片及資料由B.R.G Interior Design提供

【延伸閱讀】

【室內設計】90後新婚夫婦購入傲雲峰 花53萬裝修480呎愛巢 玻璃窗書房增全屋採光度 設寵物通道方便愛貓進出

【室內設計】75萬豪裝44年舊樓 550呎家居變懷舊風唱片店

【室內設計】兩小口用25萬「輕裝修」 455呎現代風家居打造貓咪樂園

【室內設計】 一家3口嫌單位殘舊 花40萬翻新414呎單位 採用大量木系元素 打造全屋田園風格

【室內設計】小孩長大需增空間 港爸花69萬翻新842呎單位 打造簡約北歐風 暖色系配襯開揚海景觀

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳楚琨

家具 家居 設計 上水 上水中心 設計師 香港 裝修設計

上一篇文章

【SPEC】Prenetics正式上市 料明年疫情產品收入降至20% 未來將推兩種新產品助擴展業務

下一篇文章

【孫子市法】美股績差瀉千點 港股短綫唔多掂
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【薪酬趨勢】2022薪酬趨勢調查出爐 淨指標介乎2.04%至7.26% 公務員有望加薪
【薪酬趨勢】2022薪酬趨勢調查出爐 淨指標介乎2.04%至7.26% 公務員有望加薪
【有相睇】良心業主不賺盡　劈價沽日出康城LP6大海景戶　成交價低銀行估價90萬
【有相睇】良心業主不賺盡　劈價沽日出康城LP6大海景戶　成交價低銀行估價90萬
【高息股】香港寬頻傳獲 私募基金太盟KKR等洽購
【高息股】香港寬頻傳獲 私募基金太盟KKR等洽購
【綠色債券2022】綠債今首掛牌表現令人失望 曾低見99.55元 每手蝕達45元
【綠色債券2022】綠債今首掛牌表現令人失望 曾低見99.55元 每手蝕達45元
【姜濤效應】1664聯乘姜濤推3款限量版小麥白啤酒 專屬電車、大型電視廣告5.25延續姜濤灣打卡熱
【姜濤效應】1664聯乘姜濤推3款限量版小麥白啤酒 專屬電車、大型電視廣告5.25延續姜濤灣打卡熱
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款