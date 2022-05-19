【室內設計】年輕情侶擲47萬元改造350呎舊樓　貼合朝睡晚作生活模式　營造日系工業風安樂窩

家居設計風格選擇多，提到「日系」，大多數人腦海或浮現「無印」，以白色為主調的風格；而「工業風」則聯想到深色、型格，但若將這兩種風格揉合在一起，又會是怎樣呢？今次《精明裝修》介紹的，是上水中心一個實用面積351平方呎單位，設計師透過採用顏色深淺不一的木材，以及在單位細微位置用上黑色及炭灰色，融合了上述兩種看似矛盾的風格，營造出型格但不冰冷的住所。

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今次介紹的上水中心單位，建築面積465平方呎，實用面積351平方呎，戶主為一對年輕情侶。B.R.G Interior Design設計師Raphael表示，木材是塑造「日系工業」風的主要元素，因此在家中各處均採用了不同的木色。

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客廳的四面牆用上了不同材質的建材，電視後方的是防火木紋膠板，工作枱後至天花板，則用上工業風的仿水泥牆紙，其餘位置留白，融和了一剛一柔，兩種截然不同原始元素。至於客廳的深色胡桃木工作枱是一大亮點，Raphael提到，考慮到業主生活習慣，而量身定制包廂形工作台，可以專注地工作。而這個長工作台不只可以擺放電腦用品，同時也具備飯枱功能。

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除了適當地運用木材，能有效地營造「日系工業」風，另一個要點是掌握比例。Raphael指出，由於所謂工業色予人感覺比較強烈，因此只適用於較細微位置，他只在大門和電視櫃下採用黑色及炭灰色，作為點綴用。

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當然戶主對單位有特別的要求，Raphael透露，因為戶主為「夜行動物」，生活模式朝睡晚作，所以希望即使是早上，睡房都有晚上的感覺。為了滿足他的要求，而又不會縮小房間的空間感，Raphael將三面牆身都髹上炭黑色，只留白了床頭的一面牆。而為了營造夜幕低垂的睡覺環境，避免光綫滲入房內，不只改用分體式空調，同時安裝了與牆身同的色的窗簾盒，遮蓋路軌漏光部分；更使用100% 遮光布，務求一「光」不漏。此外，為對應整體設計宗旨，房間地台和衣櫃亦選用淺灰色和原木色，結合「日系」和「工業」風格。

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裝修費用

木工工程 185,000元 天花工程 4,000元 泥水工程 87,000元 油漆工程 34,000元 電燈工程 77,000元 水喉工程 31,000元 雜項工程 58,000元 總數 476,000元

*圖片及資料由B.R.G Interior Design提供

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