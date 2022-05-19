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【俄烏戰爭】阻糧食出口 聯合國憂爆發饑荒

環球社會熱點 18:15 2022/05/19

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俄羅斯及烏克蘭同是世界糧食出口大國之一，外界一直憂慮戰爭威脅全球糧食供應。聯合國秘書長古特雷斯表示，俄烏戰爭威脅到數以千萬計民眾的糧食安全。古特雷斯直言，需確保俄羅斯及烏克蘭糧食出口，才能解決問題。古特雷斯透露，正與多國協商解決方法，但拒絕透露詳情。

聯合國大幅下調全球經濟增長預測 4%減至3.1% 【下一頁】

古特雷斯（Antonio Guterres）周四（19日）在社交平台Twitter上表示，俄烏戰爭令數以千萬計民眾需面臨數年的糧食短缺、營養不良，甚至大規模饑荒等問題。他亦在關於全球糧食安全的聯合國會議上透露，由於烏克蘭南部敖德薩（Odessa）等港口被俄軍截斷，目前僅能透過陸路運送糧食，效率大幅下降。

古特雷斯直言，若無法重新令烏克蘭的糧食生產恢復規模，就無法有效解決糧食危機，俄羅斯必須允許儲存在烏克蘭港口的糧食可以安全出口。他強調，世界擁有足夠的糧食供應給所有人，但需團結一致採取行動。

俄羅斯位居全球第二大化肥出口國，雖然俄羅斯化肥未被西方制裁，但俄方亦因西方對金融體系制裁而限制出口。古特雷斯亦指，亦需確保俄羅斯食品及化肥不受限制地進入世界市場。

傳普京炒兩將軍 疑與兩場失利有關 【下一頁】

古特雷斯透露，正與俄羅斯、烏克蘭、土耳其、美國及歐盟等國家保持聯絡，明白雖然仍有很多工作需要落實，但希望最終能解決問題。他拒絕透露詳情，指公開會降低成功機會。

烏克蘭和俄羅斯合共生產全球3成的小麥，烏克蘭在俄烏戰爭爆發前，每月透過港口出口450萬噸農產品，包括佔全球總產量的15%玉米及一半葵花籽油。烏克蘭戰前更是聯合國糧食最大捐助國之一，其提供的糧食足以養活4億人。

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責任編輯：李俊儀

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