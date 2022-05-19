【美元定存】1年美元定存息最高2.6厘 大小行爆加息搶客戰

▲ 美國於下月開始縮表，大小港銀在聯儲局收水前爭相加美元定存息。

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港銀再爆美元定期存款加息搶存戰，單以本周計，共有7間大小行調高不同存期的年息，包括今天（5月19日）全面加短中長息的富邦，目前旗下1年美元定存息率驟加0.3厘，新息率至2.6厘，再現破頂息。連續兩周加息的渣打香港 （02888） 、工銀亞洲、大新 （02356） 、交銀香港、上商及建行亞洲亦齊加息。專家指，發鈔行罕有頻頻出招搶存，料中小行須爭相迎戰還擊，業界將再掀新一輪加息。

比併美元定存短中長息，現時7天年息以恒生 （00011） 的8.5厘膺高息王，1個月年息是信銀國際及富邦齊為1.88厘居首，3個月、半年及1年年息也是富邦最高，分別報1.7厘、2.1厘及2.6厘。

富邦成3存期高息王

此外，5月份的加息戰激鬥連場，最搶眼的是中銀香港 （02388） 於上周四（12日）推6個月年息1.5厘。

中銀香港回應本報查詢指：該行新推「手機開戶高息定存賞」推廣優惠，每位合資格客戶由即日起至6月30日，透過手機銀行開立6個月美元定期存款，可享定存年利率1.5厘。存款門檻為1000美元，金額上限為5 萬美元。

至於連環出擊的渣打香港，本周二（17日）驟加3個月美元定存年息0.3厘至0.8厘，這是繼上周四新推1年期享1.5厘以來，再度發功。

追息族關心美元後向，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今午回應本報查詢指，料未來3個月內美滙指數見101.04、半年至1年回落至99.72，長期目標預測為97.6。

另方面，5月至今已多達逾10行猛搶美元，追趕加息快車還有東亞 （00023） ，新推1年有1.8厘息。而小米 （01810） 旗下虛擬銀行天星（AirStar Bank），以及創興也先後加息。市料業界趁美國於下月縮表收水前，搶閘鬥填補銀根，以免半年結前呈流動性風險。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪