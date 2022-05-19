【虛擬經濟】香港首個區塊鏈遊戲公會Guild 22成立 GameFi專家趙朗冀在港推廣邊玩邊賺模式

隨著Web3的去中心化概念普及，加上區塊鏈生態日趨成熟，遊戲化金融（GameFi）及箇中的邊玩邊賺（Play-to-Earn）模式，亦於近年的遊戲界大行其道。有「香港Game-Fi先行者」之稱的趙朗，宣布成立香港首個區塊鏈遊戲公會「Guild 22」，據了解項目總投資已逾千萬港元。趙朗期望將這個近年於東南亞市場興起的商業模式，推廣至本地遊戲市場，並招攬更多志同道合的玩家成為Guild22的會員。

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Guild 22更把5月22日定為「Guild 22日」，並將於5月20日至22日於銅鑼灣羅素街Metacade舉行首次大型公開活動「Guild 22區塊鏈遊戲邊玩邊賺體驗之路」，屆時趙朗將現身向一眾熱愛遊戲的玩家，介紹遊戲公會的未來發展方向，並為大眾提供關於一系列有關加密貨幣、區塊鏈、Game-Fi及NFT的免費諮詢服務。

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趙朗的另一個身分，是本港「樓神」長實執行董事趙國雄的兒子。他近年看準了GameFi的發展潛力，於去年12月成立Guild22，班底包括一班來自加密及金融行業的人士，以及一班熱血年輕遊戲玩家，據了解Guild 22現時投資於程式開發及數碼資產的金額已過千萬港元。目前Guild 22涵括多款大熱遊戲，包括《Axie Infinity》、《Pegaxy》、《Cyball》、《CEBG》、《DefiLand》、《Splinterlands》及《STEPN》等。

趙朗表示，邊玩邊賺（Play-to-Earn）模式由東南亞市場興起，當地不少玩家甚至賺得比正職收入高出兩三倍的收益。由於生活水平差異，Play-to-Earn還未在香港引起很大迴響，但自從《STEPN》這樣貼近生活化的遊戲開始普及，傳統遊戲公司陸續投入區塊鏈遊戲市場，加上即將有一些AAA遊戲大作面世，所以香港不少高水準機迷都開始關注由傳統遊戲市場結合區塊鏈技術，為遊戲市場帶來經濟變化。

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展望Guild 22的未來發展，趙朗透露將分布於不同崗位，包括遊戲測試、遊戲化金融推廣、遊戲玩家社區維繫等。「我們深信，目前遊戲化金融市場只屬剛剛開始的階段，預計未來兩年將更成熟及進一步鞏固。作為香港首個鏈戲公會，Guild 22可以將傳統遊戲玩家與遊戲化金融接軌，因為區塊鏈遊戲已經慢慢與生活結合，香港玩家未來可透過Guild 22的窗口，瞭解更多遊戲化金融及區塊鏈遊戲的演變和發展。」

趙朗表示，區塊鏈遊戲的市場規模已從零價值增長到2021年的195億港元，到2023年，更預計可能會增長至780億港元。以區塊鏈遊戲《STEPN》為例子，以邊行或邊跑邊賺的方式，玩家只須先購買1對數字資產波鞋（約1,000至1,200美元），每日回報約60美元，每月收入可高達1,860美元。

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Guild 22將5月22日定為「Guild 22日」，並於5月20日至22日首個舉行大型公開活動 「Guild22區塊鏈遊戲邊玩邊賺體驗之路」，屆時趙朗將聯同「打機女神」趙詠瑤（Kimi Chiu）現身，向玩家介紹遊戲公會的未來發展方向及Play-to-Earn攻略，現場亦會有專業人士免費教授大家如何設立加密貨幣錢包，帶領大家一同踏上Game-Fi升級之路。

「打機女神」Kimi亦大讚「邊玩邊賺」令玩家得益不少：「作為玩家，我們可在遊戲中賺取實際收益和獎勵，甚至贏得相當決定權來投票，從而影響遊戲的未來發展。聽說加入遊戲公會，更加可以工作形式賺取外快。還有遊戲中的道具裝備，都是獨一無二的NFT資產，不但有收藏價值，亦能夠在市場流通交易，賺取額外收益，誰說打機是浪費時間？」

任何到場參加體驗的玩家，均可即場試玩P2E槍戰遊戲EV.IO，善用射擊技術即有機會贏得500 USDT的「Guild 22 Jackpot」；成為Guild 22會員更可獲贈新手玩家的NFT，參加由HKGameFi主辦的《Axie Infinity Challenge》，爭奪由Guild 22資助總數共1,000 USDT的獎金。

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責任編輯：嚴浩文