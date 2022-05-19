【新冠疫苗】美CDC擬放寬第4針接種年齡 至50歲以下

美國新冠肺炎疫情有反彈跡象，專家因應疫情變化為民眾提供建議。美國疾控中心主任華倫斯基周三（18日）表示，正與食品及藥物管理局進行討論，考慮擴大為50歲以下民眾接種新冠疫苗第4針。

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華倫斯基（Rochelle Walensky）在白宮疫情應對新聞發布會表示，美國7日平均每日病例約9.4萬宗，按周增加26%，較上月增加超過3倍。同時，當地住院7日平均每日住院人數為3,000人，按周增19%，過去一周的死亡人數平均為275人。

華倫斯基指，部分地區的確診個案增加，有超過32%民眾生活於中至高社區級別的地區，建議高社區級別的地方政府，重新採取防疫措施，如鼓勵民眾在室內戴口罩。而中等級別地區的民眾，應根據自己感染風險採取預防措施，包括戴口罩，避免前往人口稠密地方等。

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華倫斯基透露，疾控中心（CDC）正與食品及藥物管理局（FDA）討論，擴大為50歲以下民眾接種第4針，亦呼籲合資格民眾盡快打第3針，減低受感染後住院及重症風險。

她指出，過去6個月中，有62%的50歲至64歲民眾未曾打針、另65歲以上人士有57%亦在半年內無打針。

美國現時只容許50歲或以上及特定群體接種第4針，獲CDC認可第4針疫苗包括Moderna及輝瑞（Pfizer，港稱復必泰） 。

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責任編輯：郭麗明