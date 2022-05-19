【多圖】白石角Silicon Hill示範單位曝光　新地︰最快下周開價　月底賣樓

由新地發展的白石角優景里新盤Silicon Hill開放示範單位予傳媒。發展商指，項目最快下周初公布首張價單，並於月底前推出銷售。新地副董事總經理雷霆表示，近期行家樓盤反應理想，買家不乏投資者，相信市民已完全回復置業信心，加上集團一向以市價推售樓盤，相信買家可接受第1期「Silicon Hill」的定價。

Silicon Hill翠景閣第5座9樓A2三房示範單位

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Silicon Hill開放的兩個示範單位，包括翠景閣第5座9樓A2單位之無改動示範單位，屬三房一套間隔，實用面積640平方呎。單位設有玄關位，並備有收納儲物櫃，除作鞋櫃之用，亦有不少空間可作擺放其他雜物之用。客飯廳一側以玻璃門連接廚房，令整體感覺更通透，增強空間感。單位客飯廳及睡房開則四正，提升實用度，而主人房為套房設計，套廁外連工作平台。

Silicon Hill翠景閣第3座9樓B2兩房示範單位

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另一示範單位則為翠景閣第3座9樓B2單位，屬兩房間隔，實用面積405平方呎。單位同樣設有玄關，增加私隱度，開放式廚房則呈曲尺設計。客飯廳以長方形開則，兩個房間與客飯廳同向，主人房更預留衣櫃位，方便放置衣櫃及寢具。

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