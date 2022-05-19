【烏克蘭戰爭】傳普京炒兩將軍 疑與兩場失利有關

俄羅斯與烏克蘭戰爭持續超過兩個月，俄軍被指進度不如戰前預期。英國媒體報稱，俄羅斯總統普京下令解除兩名將軍職務，被指與在烏克蘭第二大城市哈爾科夫失利及黑海旗艦「莫斯科號」被擊沉有關。

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英國太陽報引述情報消息報稱，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）下令，解除俄軍精英第一坦克軍中將基塞爾（Serhiy Kisel）及黑海艦隊指揮官副海軍上將奧西波夫（Igor Osipov）的職務。

據悉，基塞爾與奧西波夫可能分別因俄軍在哈爾科夫（Kharkiv）的敗退，以及黑海旗艦「莫斯科號」（Moskva）被擊沉而被處分。情報亦指出，俄軍總參謀長格拉西莫夫（Valeriy Gerasimov）仍獲留任，只是未知他是否仍然得到普京信任。

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哈爾科夫早在俄烏戰爭初期已落入俄軍控制，但近日烏克蘭軍成功反擊，重新控制哈爾科夫地區外，更把俄軍迫回邊境區域。美國與烏克蘭聲稱，由烏軍導彈擊沉莫斯科號，惟俄方堅持否認，只稱莫斯科號因損毀嚴重加上天氣因素而沉沒。

英國國防部指出，俄軍及國安系統內部可能存在包庇及「搵人頂罪」的文化，眾多參與對烏克蘭戰爭的人員現時可能更在意，如何避免為俄軍失利負擔個人責任。

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責任編輯：吳漢培