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【蘋果爭議】AirPods Pro突發出巨響致少年失聰　蘋果遭起訴

科技 17:06 2022/05/19

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美國德州一名男童日前戴上AirPods Pro觀看Netflix時，耳機突然發出巨響，導致男童永久性聽力損失。

不少用戶都喜歡戴上耳機看影片，但原來會面臨永久性的聽力損傷風險。美國德州一名男童日前戴上AirPods Pro觀看Netflix時，耳機突然發出「安珀警報（Amber Alert）」，即是美加地區針對兒童綁架案發出的警告。但卻因警報聲過大，導致男童永久性聽力損失，男童的父母最近入稟法庭，要求蘋果（Apple）作出賠償。

【蘋果銷情】AirPods 3需求疲弱　郭明錤爆蘋果訂單下調逾30%

【蘋果動向】蘋果調整Apple Music優惠　免費試用期減至1個月

據路透社報道，12歲德州男童B.G.的父母Carlos Gordoa及Ariani Reyes本周一（16日）在加州聖荷西聯邦法院提出訴訟，指其兒子配戴AirPods Pro以iPhone觀看Netflix影片時，突然收到警報，尖銳的警報聲損壞了兒子的耳膜。

文件顯示，聲音撕裂了男童的耳膜，並損壞了他的耳蝸，令他一隻耳朵出現永久聽力喪失，其後他更稱經常出現暈眩、頭暈、耳鳴和噁心的情況，他更需要配戴助聽器。

男童父母表示，AirPods Pro存在缺陷，認為蘋果生產有問題的音響產品，耳機不懂得在Amber Aler 時自動調低音量，同時指控Apple 未有事先就可能發生聽力喪失或損害作出警告，認為蘋果犯下重大過失及詐欺，要求賠償。惟直至目前，蘋果仍尚未對此案發表評論。

【ESG】蘋果引入新拆解零件技術　產品採用更多循環再造物料

責任編輯：曾曉汶

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