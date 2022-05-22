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【品牌聯乘】日清食品新搞作　夥彩妝品牌HipDot推限定聯名化妝品

16:00 2022/05/22

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在HipDot x Cup Noodles系列彩妝組合中，以杯麵為靈感推出彩妝色系，如眼影、修容、唇彩調色盤等產品。

日清食品旗下的杯麵系列廣受歡迎，品牌早前更推出新產品。其早前與美國彩妝品牌 HipDot合作，以招牌杯麵作靈感推出「HipDot x Cup Noodles」系列彩妝產品。

【Gucci】Gucci內地過萬元聯名雨傘不防水？ ​客服：不建議當日常雨傘用
 
是次日清食品與HipDot合作，適逢日清杯麵的品牌50週年紀念。在HipDot x Cup Noodles系列彩妝組合中，以杯麵為靈感推出彩妝色系，如眼影、修容、唇彩調色盤等產品，讓過去在日清杯麵的醬料包、麵體、包裝的配色都出現在調色盤上，產品亦附贈筷子、粉撲及杯麵造型的化妝包。
 

    點擊圖片放大
    +2

這次HipDot以日清杯麵的8款經典風味為靈感，將紅蘿蔔、栗粟米粒、拉麵、照燒、醬油、調味料、辣醬以及辣椒粉等元素，轉化為彩盤的色系，色調以紅色、橘暖色與閃耀金色系為主。「杯麵限量版收藏禮盒」售價為58美元（約455港元），但該產品未於亞洲地區發售，僅在美國售賣，有興趣的人可直接前往HipDot官網訂購。

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責任編輯：廖淑瑩

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