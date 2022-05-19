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【香港獨角獸】Prenetics美股次日掛牌早段曾跌33%　CEO：明年非新冠疫情相關收入佔比增至8成

股市 23:34 2022/05/19

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【SPAC】Prenetics：料明年新冠疫情產品收入比重降至25%，而股價昨大瀉2成因額外贈送股份所致。（左起）Artisan Acqusition行政總裁鄭彥斌、Prenetics行政總裁兼聯合創辦人楊聖武。(馮漢柱攝)

號稱香港首家「獨角獸」納斯達克上市的基因及診斷檢測公司Prenetics（美：PRE），周三完成與鄭志剛私人持有的SPAC（特殊目的收購公司）Artisan Acquisition業務合併，正式於美國納斯達克掛牌。Prenetics行政總裁兼聯合創始人楊聖武表示，隨着歐美及亞洲部分地區陸續放寬或取消防疫措施，估計明年新冠疫情相關產品收入貢獻將由目前的75%降至約20%。

他表示，集團6月將推出兩款居家檢測產品，包括無創大腸癌早期篩查檢查Circle ColoClear，以及居家血液檢測Circle SnapShot，將檢測普及化，同時又彌補新冠疫情相關產品收入的下降。

Prenetics次日掛牌股價明顯下跌，至香港時間周四晚上11時30分，Prenetics最多跌33%，低見5.08美元，最新報5.64美元，較昨日收市價7.65美元跌26%。

Prenetics 年內擬進行三收購

Prenetics去年收入近2.76億美元，而今年首季收入按年增60.2%至達9,200萬美元，楊聖武指，相信集團可達到全年收入2.72億美元目標，並維持2025年收入達到6.4億美元及扭虧的目標。

另外，楊聖武指，Prenetics現時現金加上合併交易完成後所得資金，合共手頭現金達2.6億美元，集團目標今年內完成3宗併購交易，現時正與數家公司洽談，包括視像診症、居家檢測技術、脫髮、陽痿治療以及女性輔助生育相關企業，當中業務規模介乎每年收入1000萬至5000萬美元，藉以強化個人護理業務範疇，並同時專注英國、香港及東南亞地區發展。惟他未有回應就收購項目的內部回報率（IRR）指標。

首日股價「挫兩成」　公司：因額外贈送股份、攤薄後上市價應為7.72美元

對於Prenetics股價首日大瀉23.9%，收報7.65美元，Artisan行政總裁鄭彥斌回應指，「因應市況及考慮到去年9月進行交易時的價格，我們決定將額外股份贈送予投資者，從而攤薄至每股約為7.72美元，實與昨日收市價變化不大。而以昨日納指急挫近5%來說，Prenetics表現算不錯，故認為其決定正確」。他補充，由於納斯達克系統未能攤薄後股價計算，故出現首日大跌逾兩成的錯覺。

他又指，近期港股市況及SPAC表現均未如理想，認為若短期內在港發起SPAC未必是最理想時機，但強調長遠支持香港市場發展，對在港設立SPAC保持開放態度。

晉達特約：市況不明　優質投資你要知

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編輯：姚卓然

美股 新冠肺炎 特殊目的收購公司（SPAC） 收購 IPO 鄭志剛 大腸癌

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