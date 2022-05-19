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【貨幣保險】多元貨幣保險產品需求殷切　「宏利環球貨幣保障計劃」提供7種貨幣選項

理財智慧 17:24 2022/05/19

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宏利香港最近一項調查發現，42%受訪者認為多元貨幣保險產品具吸引力。57%受訪者有興趣為自己或家人購買這類計劃。育有子女的受訪者當中，66%人希望深入了解這類計劃，反映家長群對這類產品的興趣更大。而在多元貨幣保險計劃的各項特色中，受訪者對多種貨幣選項及可轉換貨幣等靈活性最感興趣。

宏利香港宣布，推出「宏利環球貨幣保障計劃」，客戶可選擇7種貨幣選項，提供美元、港元、人民幣、加元、澳元、英鎊或新加坡元作為保單貨幣。多元貨幣選擇有助客戶籌劃退休、子女教育及實現其他在香港或外地的不同理財目標。

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此計劃亦提供貨幣轉換權益，由第3個保單週年日起，保單持有人可於每個保單年度在無須另外進行驗身的情況下，把計劃轉換至可提供所選新貨幣的指定宏利保險計劃，以轉換保單貨幣一次。可迎合客戶隨人生階段而轉變的需要，以及捕捉多變環球市場呈現的新機遇。

藉著多種財富增值渠道，包括透過保證現金價值及非保證終期紅利長期累積財富，此計劃亦備有終期紅利鎖定權益，客戶可於第15個保單週年日或其後每個保單週年日，選擇行使「終期紅利鎖定權益」以鎖定合共高達50%的終期紅利。保單持有人可決定將已鎖定的終期紅利積存在宏利賺取利息，或隨時提取現金作靈活運用，令資金周轉更輕鬆。

同場加映：【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

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撰文 : 陳楚琨

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