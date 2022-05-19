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【內房危機】旭輝擬下周發債融資、啟動信用保護工具　公司確認：首批收監管指導的示範民企

股市 18:05 2022/05/19

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旭輝擬下周發債融資　啟動信用保護工具

內媒報道，旭輝 （00884） 擬於下周發行融資產品，涉及公司債及供應鏈ABS，覆蓋信用違約掉期（CDS）及信用風險緩釋憑證（CRMW）的信用保護工具，最終將依據審批流程決定先後發行順序。

報道又引述消息指，第一批啟動信用保護工具融資的民營房企有4至5家，相關方面於同一天對這幾家企業做了點對點的溝通，希望提振市場信心。

內媒引述旭輝回應指。旭輝的確是第一批接到監管指導的示範民企。融資發行目前在籌備過程中，待必要手續完成後，會以公告形式進行信息披露。

此前，碧桂園 （02007） 、龍湖 （00960） 、美的置業 （03990） 等三家民營房企傳出被監管機構選為示範民營房企，及後三企公布將發行人民幣債券。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

【石Sir一周前瞻及異動股】吉利、長建及美圖

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港股 龍湖集團（00960） 碧桂園（02007） 旭輝控股集團（00884） 美的置業（03990）

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