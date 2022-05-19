【先試後買】三星推Galaxy先試後買服務　免費試用Z Fold3、Z Flip3等旗艦手機

智能手機市場競爭激烈，三星（Samsung）和蘋果（Apple）等業界領頭羊，不時會推出自家新功能吸客。消費者選購相關產品時，也會因眾多的功能和產品資訊，變得眼花繚亂。三星今（19日）宣布，將在香港首次推出全新的5天智能裝置體驗活動，讓客戶在確認購買前，免費試用三星旗下多款旗艦手機及平板電腦。

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是次Galaxy免費體驗計劃將於5月20日至6月30日期間推出，客戶可以在活動期間，免費借用多款體驗產品中的其中一部裝置，試用期為5天。體驗產品包括：旗艦手機Galaxy Z Fold3 5G、Galaxy Z Flip3 5G、 Galaxy S22 Ultra 5G，以及平板電腦Galaxy Tab S8 Ultra。

有意參加免費體驗計劃的人士，需於指定活動網站報名，填寫個人資料及想借用的裝置等相關資料。在獲得電郵確認及取機通知後，便可於指定三星專門店，繳付指定按金及取機。客戶亦需在為期不多於5天的試用期後，前往專門店退還有關的借用裝置。

除此之外，透過Galaxy免費體驗計劃，並在退還試用裝置7天內購買新機的用戶，可獲贈無線閃充雙充電板P5400。

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記者：殷凱怡

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