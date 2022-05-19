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【香港失業率】香港2月至4月失業率5.4%　增0.4百分點

宏觀解讀 16:43 2022/05/19

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【香港失業率】香港2月至4月失業率5.4%　增0.4百分點

政府統計處今日公布，經季節性調整的香港失業率由1月至3月的5.0%，上升到2月至4月的5.4%，同期就業不足率由3.1%升3.8%。港府表示，幾乎所有主要經濟行業的失業率和就業不足率均見上升，但勞工及福利局局長羅致光表示，香港失業率在未來數月應會有所改善。

他表示，本地疫情減退和社交距離措施逐步放寬，加上新一輪消費券計劃，應會為與消費相關行業的業務帶來支持，從而幫助這些行業的就業。

以行業計，樓房裝飾、修葺及保養業以及零售、住宿及膳食服務業期內有相對明顯的升幅，而餐飲服務活動業的失業率上升1.9個百分點至12.9%，零售業的失業率上升0.6個百分點至8.3%。

香港總就業人數由1月至3月的361.05萬人，下跌至2月至4月的355.92萬人，減少約51,300人。同期的總勞動人口減少33,700人至376.53萬人。

晉達特約：市況不明　優質投資你要知

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