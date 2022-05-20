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【WhatsApp新功能】朱克伯格：每周10億人以WhatsApp聯繫企業　WhatsApp Business將增雲託管服務

科技 08:00 2022/05/20

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Meta創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）香港時間今（20日）凌晨宣布，將推出由Meta託管的新版雲端WhatsApp Business。（法新社資料圖片）

隨著網購文化愈來愈盛行，不少企業利用WhatsApp Business、Instagram、Facebook Messenger與客人溝通。為完善企業與顧客的交流，Meta創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）香港時間今（20日）凌晨宣布，將推出由Meta託管的新版雲端WhatsApp Business。

朱克伯格提到：「每周有10億人通過WhatsApp、Messenger、 Instagram向企業發送消息。」而消費者與企業的日常對話量持續增長，比去年增長50%以上。有見及此，Meta決定開放WhatsApp Cloud API，予全球所有規模的企業使用。

【俄烏戰爭】惡搞網站接駁俄國官員電話　黑客：擾亂戰略部署

WhatsApp Business將提供免費、安全的雲託管服務，企業和開發人員可以在幾分鐘內訪問WhatsApp服務。大型企業如銀行、航空公司，也可以使用WhatsApp Business的API來定制解決方案，並且共享資訊。

    點擊圖片放大

事實上，現時使用WhatsApp Business的企業多數使用自家的解決方案，或使用解決方案的供應商，但兩者都需要昂貴的維護費用。透過WhatsApp Business的Cloud API，企業可以免費使用Meta的安全托管服務。

【網絡攻擊】遭黑客二次勒索　報告：97%企業仍願意再付贖金

收費版本　可在逾10部設備上管理聊天　

WhatsApp Business亦將推出收費的高級功能，幫助企業與客戶互動，展示產品並推動銷售量。高級功能包括：能夠在超過10部設備上管理聊天、建立自定義的WhatsApp聊天連結。

另外，Meta將在Messenger推出定期通知（Recurring Notifications），企業可以自行選擇通知的内容及頻率，藉此向客戶提供個人化的通知，如促銷信息、新產品資訊。使用Messenger的商家，暫時可以享有免費試用期。至於WhatsApp的用家，目前需要收費。今年秋天，Instagram上的商家亦可以使用此功能。據Meta透露，定期通知亦將會是一項收費功能。

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同一個地方　管理多個社交媒體

Meta Business Suite讓企業在同一個地方管理Facebook、Messenger、Instagram的大量消息，Whatsapp亦即將加入Meta Business Suite。目前，超過3,000萬間企業使用Meta Business Suite。

除此之外，Meta收購了客戶關係管理（CRM）平台Kustomer。它適用於電話通話、電子郵件、網上聊天、短信。企業可以在一個平台上管理多個客戶對話，提高工作效能。

責任編輯：吳嘉雯

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