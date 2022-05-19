恆大‧珺瓏灣2期連錄撻訂　三日錄14宗　發展商未驚過　加價至少6.4%重推

雖然近期樓市交投氣氛好轉，但新盤市場屢錄撻訂，或多或少影響部分人的置業信心。據成交紀錄冊顯示，中國恒大（03333）旗下公司福彩發展的「恆大‧珺瓏灣2期」，過去3日（5月16至18日）錄得14宗撻訂。

值得留意的是，上述單位於2020年至2021年1月底期間賣出，而買家多數用建築期付款方法，相信因按揭問題而未能上會，所以最終撻訂。不過，發展商未有嚇怕，更隨即修改兩期項目價單，涉及19個單位（一期佔5伙，二期佔14伙），實用面積223至461平方呎，加幅由6.4%起，至最高20%。

會所相

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當中，加幅最高單位為1期2A座5樓F室，實用面積223平方呎，開放式間隔，定價由397.17萬元，調升至476.8萬元，加價約20%。不過，發展商有提供折扣優勢，最高可享樓價18%之折扣。項目同時公布銷售安排，將於周日（22日）起，以「先到先得形式」發售。

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