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【清零政策】中國智能手機銷售連跌10星期　研究機構：受清零政策影響

Hot Talk 17:22 2022/05/19

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市場研究機構Counterpoint發表最新報告指出，中國智能手機市場銷售連續10星期錄得按年下跌。該行指出，政府「清零封控」政策成為內地智能手機銷情下滑的主因之一，但指出自五一勞動假期以來，內地消費者情緒漸有改善。

榮耀受新手機推出帶動銷售

以智能手機品牌劃分，Counterpoint指，除了榮耀（Honor）以外，主要品牌都難逃智能手機銷售下跌。該行指，小米銷情一度受惠於紅米K40和K50系列推出，令個別星期銷售按年回升，但趨勢未能持續。

從華為分拆出來以後，榮耀銷售持續一枝獨秀，該行指榮耀受惠HONOR 60系列，每周銷售平均按年增長達1.32倍。

其他智能手機品牌如華為、OPPO銷售下跌，華為和OPPO銷售更已15周低於市場平均水平。蘋果手機銷售雖然在今年首10星期錄得按年增長，但iPhone13銷售轉弱後，最新已轉錄按年下跌。

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