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【求職陷阱】網上求職須注意　4招免墮入騙局

商業 16:29 2022/05/19

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近年在社交網絡平台及求職網尋找工作機會成新趨勢，不過亦讓騙徒有機可乘，令求職人士誤墮陷阱。據香港警方今年的數據顯示，去年有超過1,000宗相關求職陷阱個案，金額超過8,500百萬元，求職者應保持警覺，切勿輕易相信網上及社交平台的招聘廣告或留言，求職者宜透過不同方法證實招聘廣告的真偽。

【企業管理】6種外判工作策略　助企業靈活應付業務發展

而據《cbsnews》報告引述美國聯邦貿易委員會（FTC）表示，騙徒刊登虛假招聘廣告，對毫無戒心及急於求職人士行騙，隨著越來越多求職者利用網絡尋找工作，而對遙距工作需求亦增加，騙徒就利用相關工種吸引求職人士。美國人力資源管理協會顧問John Dooney提醒，求職者在尋找工作，而騙徒亦在尋找你，並騙取個人私隱資訊及金錢，報告整理出下列4招，求職者可防範跌入求職陷阱。

1. 研究潛在僱主：求職者從網上尋找到招聘信息，可嘗試驗證及檢查該公司網站及其他求職網是否有相關職位發佈，若沒有其他求職網站刊登相關職位，便要小心求證招聘公司及職位描述，謹慎申請及接受職位。報告指，在網絡世界無論是購買物品或求職，均應持有保守態度，提防騙局。

2.工作不用付費：報告提醒，大多工作職位若要求職者工作前付出金錢，該工作機會很有可能是騙局陷阱。求職者不應以任何方式，如信用卡、銀行轉帳、匯款、禮品卡或現金充值卡等付款給潛在僱主，亦不要付費參與職前培訓課程。

【醫療人才荒】物理治療師流失率創新高　學會促政府檢討薪酬待遇

3.提防假支票詐騙：部分騙徒會設立假招聘公司，要求求職者交保證金，聲稱成功錄取後會將支票方式退回。但報告指，騙徒一般會以假支票退款。求職者雖注意，在被錄用或簽訂合同前，只需要提供履歷表，並且需確保個人私隱安全。

4. 誤導及合理性：尋找職位時，可留意招聘公司描述的職位內容及性質、時間或工作地點等是否合理，切勿貪圖高薪，騙徒或會以錯誤資訊或類似大企業的英文公司名稱，誤導求職者墮入陷阱。

責任編輯：向頌勤

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