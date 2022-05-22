【室內裝修】 夫婦購入40年樓齡蝸居 27萬裝修210呎單位 玻璃趟門避黑廳 主人房花盡心思增收納量

不少人在結婚後也會選擇置業，以擁有一個屬於2人的私人空間，然而香港樓價一直高企，不少人為了盡早上車，也寧願先用較少的資金購入一較細單位，而今次要介紹的單位位於北角明暉大廈，其面積為210呎，裝修費用為約27萬，約裝修了3個月，全屋走簡約風格。

業主夫婦在購入單位時，入內經已有灰木紋色地板及白色牆面，而廁所及廚房的基本設施也齊全，但卻沒有劃分出房間，由於業主夫婦希望單位能劃分出一間大房及有更多的儲物空間，因此決定把單位再重新規劃裝修一番，以把單位改頭換面。

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另外，戶主也要求單位要夠明亮及有空間感，因此要平衡空間感及儲物空間是設計師最大的挑戰。為了盡用屋內空間，設計師把客廳一部分的空間劃分出主人房，使主人房內有窗，空氣能更流通，又使客廳的形狀能保持方形，使傢俬能更好地被擺放，然而為了避免客廳變為「黑廳」，設計師在主人房採用了玻璃趟門，使自然光能透過玻璃穿透出客廳，提升明亮度。

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由於單位面積細，為了增加屋內空間感，不會因有過多儲物櫃而使空間過於侷促，設計師集中把儲物空間設於主人房內，入內打造了大量地台及一排大型衣櫃及C型床頭儲物櫃，使全屋收納空間大大增加，另外，為了使單位不會過於單調，設計師有於數個地方造出滲光效果，如房間地台、儲物櫃櫃頂等，使單位溫暖及豪華感大增。

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在裝修設計上，由於戶主希望單位風格以簡約為主，因此屋內主要以白色、灰色及木紋色為主調，在入門的位置設計師打造了一個米白色的貼牆儲物櫃，使戶主可以有空間擺放雪櫃，微波爐、焗爐等家電，客廳經被主人房分割後，所剩下的空間不多，能勉強放下沙發及一白色電視矮櫃，另外，設計師在電視牆壁也塗了米白色，以使單位色調不會太單調。

全屋的重點位放於主人房上，入內以原木紋色為主要，能給予人一種舒適的感覺，而主人房空間極寬敞，除了能放下一白色配金色邊及抽的大型貼牆到頂衣櫃及玻璃陳列櫃外，設計師更利用了窗台的空間，打造出一可趟式工作台，使戶主能有工作的空間，另外，為了增加收納空間，房內升高了地台作儲物之用，也於地台台階造出滲光效果，使房內的豪華感大增。

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廚房的空間為半開放式空間，當中並沒有設門，而是於門口位打造了一白色儲物櫃配可伸縮餐桌，而入內空間不大，只能放下煮食爐及洗手台，並把洗衣機放於其內，而廁所則以灰色配白紋瓷磚為主，入內除了有鏡櫃及洗手台下櫃外，也設有浴屏。

費用： 清拆：10000元

油漆：20000元

泥水：30000元

木工連訂造傢俬：120000元

水電：45000元

材料雜項及設計費連工程管理 ：50000元

合共 ：275000元

＊資料及圖片由俊成裝修工程有限公司提供

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責任編輯：關海儀