【職場熱話】男同事只會「坐享其成」 別人換完水馬上斟水 港女：從來無見過佢哋換水

雖說辦公室換水並無男女之分。但若然有風度的男士或會主動幫忙，至少不會特意等女同事換完便馬上去斟水。近日就有女網民在討論區發文指公司的男同事每次只會等女同事換水，別人換完便馬上去斟水，而且從來沒有主動換過水，因而感到不滿。

樓主指公司換水的任務誰都不會想做，但有些男同事卻會每次讓女同事換完，便馬上去斟水。她還見過有個男同事拿著一個整整有2公升的水樽，每次都看好時機，等別人換完水就第一時間衝去斟水，因而感到不滿。她更稱從來沒見過這些男同事自己換水，繼是詢問是否每間公司都這些懶惰男人。

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有網民認為「所以打死我也不換，看誰先受不了」、「如果故意讓女人換，然後自己才出去斟水，那麼這個男人相當差勁」、「現在男士非常無風度，外出上班每天遇到這種男人」。

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亦有網民指「為甚麼換水一定要男人做？」、「說好的男女平等？」、「那就不求人，自己換」；有人則稱「指定從最低級的兩位同事換水便最好」。

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責任編輯：陸盈希