▲ 【大行報告】騰訊績後大行趁機削價 一文看清券商料騰訊業務何時見底（附最新目標價）

騰訊 （00700） 今年首季非國際會計準則（non-IFRS）經調整溢利按年跌23%，季度收入無增長，遜於市場預期。內地疫情對經濟活動衝擊在第二季加劇，券商趁騰訊公布首季業績後趁機下調目標價，但未有更改投資評級，普遍預期騰訊第二季各項業務仍面對下行壓力，料今年第4季至明年才有較明確反彈。

在幾乎全線券商下調目標價後，騰訊全日股價跌6.5%，收報341.8元，成交達204億元。

圖看主要券商對騰訊最新目標價

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騰訊遊戲收入最快下半年復甦

騰訊首季手機遊戲收入按年下跌，惟2019年第一季度以來首見。在內地停發遊戲版號、未成年人控制措施的影響未全面反映下，券商料騰訊第二季遊戲業務收入未見底，大摩預計，騰訊第二季遊戲業務收入將按年跌4%，而且國際遊戲業務高基數影響潛在增幅，年內難有明顯增長。

在券商中較樂觀的高盛表示，騰訊在遊戲市場佔有率仍有增長，而且3月份本土遊戲收入改善，料趨勢可在第二季延續，預期在未成年人監管影響消減和新遊戲支持下，騰訊遊戲業務下半年已有較明顯復甦。

廣告收入前景更差

相對遊戲業務，各券商預料上海疫情對騰訊廣告收入影響更大，大摩料騰訊第二季廣告收入再按年跌25%，料明年各項業務才開始重新增長，降低今明3年收入和利潤預測，目標價由480元減至450元。

摩通也指，疫情所帶來的暫時性影響將在6月開始緩解，而業務戰略和消費者行為轉變的影響則可能持續幾個季度，但第四季經調整溢利可恢復按年增長27%，目標價由470元削至440元。

高盛預期，騰訊第二季整蒂收入將按年跌3%，調整後營業利潤更跌20%，但同樣看好下半年改善，廣告收入在第四季重錄增長。不過，隨該行調整多項預期，目標價由644元降至559元，但維持騰訊確信買入名單。

富瑞認為，內地疫情影響騰訊業務恢復能見度，但目前仍預期騰訊下半年業務可轉勢，目標價由580元減至500元。

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