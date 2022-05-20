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【理財智慧】保證2.5厘綠色債券首日見紅 一文了解點解會蝕 應該如何部署

理財智慧 11:25 2022/05/20

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首批由香港政府發行的綠色債券原定於3月推出，後因為疫情原因最終廷至4月才登記，綠色債券的利率與通貨膨脹掛鉤，保證最低2.5厘，只限港人申請，並於日前派彩，每位申請者最終都獲得至少「四手」，在今日﹙19日﹚綠色零售債券（Green Bond，政府綠債二五零五;4252）正式在聯交所上市，現報99.75，帳面蝕25元，以下便會分析當中原因。

同場加映:【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

首日見紅
如果與銀行現時的定期存款比較，綠色零售債券每年保證2.5%的回報，而且每半年派一次利息，因此如果與銀行存款比較，其回報是具吸引力的。因為參考過往iBond的經驗，在隔日上市後大多都賺幾百元，因此不少的財經新聞都建議投資者可以考慮認購，起碼都是一項無風險的投資回報，因此今次「見紅」都始料不及。

美國加息
跌破招股價的主要原因是與美國加息有關，為了壓抑通脹的壓力，美國聯儲局在今年進入加息周期，而且加息的程度也較預期快，加上預期仍有加息的空間，因此對於債券價格有負面影響，因為債券回報愈高、也會壓低其價格。同時，預料未來三年聯儲局仍是鷹派主導，加息陸續有來，因此減低市場吸引力。

供過於求
由於參考過往經驗，不少人都考慮「即買即放」，每手起碼賺幾百元。但是派彩時已得知「坐四望五」，都反映社會對於認購不算熾熱，但未預計到最後要「蝕住走」。加上不少投資者都想在首日盤賺錢，特別是用孖展購買的投資者，他們需要補倉或支付孖展成本，因此首日供應極多，甚至低見99.45。

如何部署
如果購買了綠色債券讀者，不希望「蝕住走」可以幾日後才再在市場出售，因為預計首幾日有一批用孖展投資者先放賣，可以等他們走貨後才再在二級市場轉讓。同時，也可以考慮長期持有，因為是保底2.5厘，在美國加息的影響下，可能會有高於高於2.5厘的回報，如果到時回報不錯的話，到時再轉賣也可以圖利。但讀者也要留意，如果當日用證券商申請，要留意會不會有存倉費用，減少不必要的開支。

同場加映:【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

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責任編輯：陳佳恩

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