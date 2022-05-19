【職場熱話】女上司精神虐待 每日訓示下屬 動輒向上報告 打工仔感抑鬱終辭職

遇著善解人意的上司固然是好，但卻不是人人都能如此幸運。近日就有網民在討論區發文指其女上司每日都會責備他，事無大小稍有不滿便上報上司，和她工作快要抑鬱，最後捱不住繼而選擇辭職。

樓主指終於捱不住女上司的精神虐待，因而選擇辭職。他指女上司每日都做雙面人，稍有不滿便會上報給上司知。每日都給她責罵是常事，儘管只是小事都可以講到很嚴重。她為人最喜歡問責，跟她工作感覺快要抑鬱。

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有網民認為「是否已經財務自由？」、「你不會做人處事，下一份工情況也會一樣，先改變自己思路吧」。

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亦有網民指「早走早著」、「我上一份工都是被老闆精神折磨，轉到現在這份工作簡直就是天堂，我才知道原來有好老闆」、「女人做上司大多很麻煩」。

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責任編輯：陸盈希