  • 26°C
香港時間 : 2022519日 (四) 19:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】女上司精神虐待 每日訓示下屬 動輒向上報告 打工仔感抑鬱終辭職

理財智慧 18:46 2022/05/19

分享：

分享：

遇著善解人意的上司固然是好，但卻不是人人都能如此幸運。近日就有網民在討論區發文指其女上司每日都會責備他，事無大小稍有不滿便上報上司，和她工作快要抑鬱，最後捱不住繼而選擇辭職。

樓主指終於捱不住女上司的精神虐待，因而選擇辭職。他指女上司每日都做雙面人，稍有不滿便會上報給上司知。每日都給她責罵是常事，儘管只是小事都可以講到很嚴重。她為人最喜歡問責，跟她工作感覺快要抑鬱。

【暑期實習】HK Express首推大專生暑期實習計劃 可賺取實習工作經驗 更有機會贏來回機票見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

同場加映：【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

有網民認為「是否已經財務自由？」、「你不會做人處事，下一份工情況也會一樣，先改變自己思路吧」。

【職場熱話】暴躁上司一言不合狂掉文件   新同事險被毀容   未過試用期終決定辭職下一頁

亦有網民指「早走早著」、「我上一份工都是被老闆精神折磨，轉到現在這份工作簡直就是天堂，我才知道原來有好老闆」、「女人做上司大多很麻煩」。

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：陸盈希

開啟hket App，閱讀全文
編輯 HK Express 職場文化 辭職

上一篇文章

【職場熱話】男同事只會「坐享其成」 別人換完水馬上斟水 港女：從來無見過佢哋換水

下一篇文章

【職場熱話】同事康復後常以腦霧作藉口 做錯事便借故推塘 打工仔感不滿
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【高息股】香港寬頻傳獲 私募基金太盟KKR等洽購
【高息股】香港寬頻傳獲 私募基金太盟KKR等洽購
【綠色債券2022】綠債今首掛牌表現令人失望 曾低見99.55元 每手蝕達45元
【綠色債券2022】綠債今首掛牌表現令人失望 曾低見99.55元 每手蝕達45元
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【有相睇】良心業主不賺盡　劈價沽日出康城LP6大海景戶　成交價低銀行估價90萬
【有相睇】良心業主不賺盡　劈價沽日出康城LP6大海景戶　成交價低銀行估價90萬
【薪酬趨勢】2022薪酬趨勢調查出爐 淨指標介乎2.04%至7.26% 公務員有望加薪
【薪酬趨勢】2022薪酬趨勢調查出爐 淨指標介乎2.04%至7.26% 公務員有望加薪
【姜濤效應】1664聯乘姜濤推3款限量版小麥白啤酒 專屬電車、大型電視廣告5.25延續姜濤灣打卡熱
【姜濤效應】1664聯乘姜濤推3款限量版小麥白啤酒 專屬電車、大型電視廣告5.25延續姜濤灣打卡熱
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款