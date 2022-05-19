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【職場熱話】同事康復後常以腦霧作藉口 做錯事便借故推塘 打工仔感不滿

理財智慧 18:45 2022/05/19

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確診新冠肺炎後康復的後遺症之一便是「腦霧」，症狀包括腦袋昏沉、思考緩慢等。近日就有網民在討論區發文指公司有同事康復後常用「腦霧」作藉口，想藉此逃避做錯事的責任，因而感到不滿，並質疑「腦霧」是否可以維持這麼長的時間。

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【職場熱話】打工仔錯信同事轉工要趁後生 轉工後人工雖加 卻感不安穩難發展下一頁

同場加映：【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

有網民認為「純正典型香港人，最會就是拿著數」、「這些人不確診都會有其他藉口」、「做錯事還聲大夾惡」、「他是不是想等你幫他完成工作？」。

亦有網民指「你以為他想做錯？後遺症可能連他自己也不想，你對一個病人都很苛刻」、「你也不見得比他好，還說別人？你要是聰明就做了老闆或人家上司」、「你的確沒有同情心，因為你沒試過腦霧，就覺得人家是藉口」。

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

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責任編輯：陸盈希

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