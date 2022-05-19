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【港元定存】1年港元定存息最高2.4厘 5月首現破頂息

15:59 2022/05/19

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近期多間港銀行齊加港元定存息

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再有中小行瞄準零售綠債 （新上市編號：04252） 逾百億元的退款商機，華僑永亨新推港元定期存款優惠，1年息率享2.3厘，半年年息也有1.38厘，門檻為5萬元，上限1000萬元，但主攻綠債申請者。比併1年港元定存息率，富邦今天（5月19日）全面加息，當中1年期驟加0.3厘，新息率至2.4厘，頓變破頂息，也是5月份至今，市面首次再出現闖新高的息率，如以其門檻50萬元計，在大跌市下穩袋1.2萬元利息，然而，定存仍未能跑贏綠債2.5厘的保底息。

至於華僑永亨1年港元定存的2.3厘息率，問鼎長息榜第2大高息。而星展於昨天（18日）也加0.2厘，新息率至2.2厘，晉級季軍。綜觀港元1年拆息已升至2.6厘，凸顯業界未致於蝕本搶存，而南商1年定存也有兩厘。

半年期港元定存年息方面，富邦亦加0.3厘至2.1厘，續居榜首。緊接其後是星展，昨年息勁加0.4厘至1.5厘，與東亞 （00023） 看齊，問鼎亞軍。工銀亞洲及大新 （02356） 的1.4厘險守三甲，而華僑永亨的1.38厘亦高踞第4位。此外，發鈔行也有高息選擇，中銀香港 （02388） 6個月年息享1.3厘，渣打香港 （02888） 亦有1厘。

今天（19日）在港交所 （00388） 首掛的綠債，開賣接獲逾48.8萬人認購，吸金325.67億元，扣除200億元的上限發行額，約有125.67億元向隅退款已解凍。

綠債出師不利首掛低見99.55元【下一頁

另方面，信銀國際亦窺伺綠債向隅客的閒資，但專攻活期息，須登記大富翁存款計劃，遞增式存款最高可享儲蓄年利率4.38厘。順帶一提，無論是定存或活期息優惠，皆屬快閃性質，華僑永亨及信銀國際上述特優年息於5月底到期。

而華僑永亨的附帶條件是，由即日至5月31日，凡是2025年到期的港元綠色零售債券認購申請者，從是次申請認購的綠債中，退還全部或部分申請款項、又或新資金，皆尊享半年及1年特惠息。

誠然，綠債吸引不少重鎚客，如工銀亞洲有大戶斥500萬元入票、富途證券的大豪客落注600萬元、招商永隆更有富戶豪擲1000萬元，但最多只分到5手（每手1萬元），在港股大跌巿下，市料向隅資金急覓避險出路。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

華僑永亨銀行 星展銀行 富邦銀行 港元定期存款 定期存款

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