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【烏克蘭戰爭】首宗戰爭罪開審 俄兵認殺平民

環球社會熱點 16:04 2022/05/19

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俄羅斯烏克蘭戰爭爆發後，烏克蘭曾指控俄軍曾犯下多項戰爭罪行。烏克蘭基輔地方法院周三（18日）開庭，審理首名俄羅斯士兵被指控干犯戰爭罪。21歲的俄羅斯士兵希希馬林承認在蘇梅地區殺害62歲的烏克蘭平民，或面臨終身監禁。

土耳其反對北歐兩國快速入北約 拜登有信心可說服 【下一頁】

烏克蘭基輔法院周三審理俄羅斯入侵烏克蘭後，首宗戰爭罪案件。烏克蘭檢察官指，21歲俄羅斯坦克指揮員希希馬林（Vadim Shishimarin），在2月28日與4名俄軍在烏克蘭蘇梅（Sumy）區，當時他們的坦克已被摧毀，於是奪走當地民眾汽車並駕車離開。

路經Chupakhivka村時，騎著單車打電話的62歲男子經過，指揮官害怕他向烏軍告密，要求希希馬林向該名平民開槍。希希馬林在車上對他頭部開了3至4槍，男子在離家數十米地點當場死亡。

身穿藍灰色連帽運動衫的希希馬林剃光頭，被銬上手銬帶入法庭。法官詢問希希馬林是否認罪，他表示完全承認所有控罪。一旦罪成，希希馬林將面臨終身監禁。

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俄羅斯人排長龍食最後一餐麥當勞 不惜揸車250公里 【下一頁】

案件將於周四（19日）繼續開審，檢察官Andriy Sinyuk表示，屆時會有兩名證人出庭作證，包括當時與希希馬林一起的俄軍，希希馬林的武器會作為呈堂證物。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）向路透社表示，俄方沒有（有關該審判）的信息可提供，亦缺乏駐烏外交宮，因此援助能力有限。佩斯科夫指，不接受烏方聲稱俄軍有犯戰爭罪，很多案件都是虛構。外媒報道稱，俄羅斯亦正計劃對投降烏軍展開戰爭罪審訊。

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責任編輯：郭麗明

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