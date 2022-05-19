【職場熱話】上司要求團隊每日加班1小時 假期要候命 港男：機器不休息都會過熱

上司有要求是好事，下屬工作亦不易怠慢，但過高要求同時亦會造成他人壓力，或有反效果。近日就有網民在「連登」討論區發文指朋友公司有高級經理能力很強，更要求員工每日要加班1小時，假日都要隨時回覆訊息，他已經迫走另外兩個經理，因而感到無奈稱機器都要休息，更何況是人。

樓主經歷：

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【職場熱話】老闆要求太高？ 上班翌日被要求記熟所有產品及跑數 打工仔苦言：我係新人唔係超人【下一頁】

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有網民認為「應該要轉工，有能力就不用給他當奴隸」、「加班不是問題，放假也要工作就不了」、「他要是老闆我也理解，但他只是上司，不是出工資的人」、「究竟是為錢還是為使命？」、「當公司是自己？」。

亦有網民指「有些人生命只有公司，遇過一個人午餐不吃，只放例假，早三小時開工，晚三小時下班」、「你情我願這種管理方式一直都是可行的」；有網民則建議「幾個人一起辭職，臨走前一起寄信反映上司問題。一個人辭職沒問題，幾個人一起辭職就是上司問題」。

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責任編輯：陸盈希