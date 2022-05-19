  • 26°C
香港時間 : 2022519日 (四) 19:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樓市熱話】村屋比新私樓好？ 港男數盡村屋優點 認為住村屋性價比最高平靚正

理財智慧 18:29 2022/05/19

分享：

分享：

不知道大家在選樓時會傾向選擇村屋還是新私樓呢？近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己認為村屋要比新私樓好太多，除了空間較大外，空間劃分也比私樓自由，而且甚至連車位也免費。

樓主指，若以一間標準700呎的村屋而言，無論買哪一層也會有露台，地下連花園，而頂層則連天台，若買頂層還可以於天台加建太陽能板，變相這樣又能再多一層，而村屋的間隔基本上能自由改動，平日出門也不用等升降機，而且車位價錢十分便宜甚至免費，因此他認為比起私樓而言，村屋的自由度及質素也好很多。

【樓市熱話】夫婦月入7萬元 欲9成按揭買620萬樓盤 曾有債務問題  憂上車夢難完 【下一頁

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「前提是住村屋最好要有一輛車。」，「住村屋真的是讓人回不了頭，人又少又靜，空氣好地方又大。」，也有人指，「除了經常有昆蟲及容易被人入屋盜竊外，也沒有其他太大缺點了。」。

【延伸閱讀】【室內設計】75萬豪裝44年舊樓  550呎家居變懷舊風唱片店 【下一頁

    點擊圖片放大
    +12
    +11

另有網民指，「材屋的網速較慢。」，「若村屋及新私樓面積一樣大，便一定會選擇新私樓。」。

【樓市熱話】父親提議兒子用綠表抽居屋   港男怕女友日後與長輩難相處   考慮租樓作罷 【下一頁】 

同場加映：【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：關海儀

 

    

開啟hket App，閱讀全文
村屋 納米樓 供樓負擔 網上討論區 香港

上一篇文章

【職場熱話】新工薪金是現職2倍 願付代通知金求即時上班 現老闆卻因交接太倉卒感不滿
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【高息股】香港寬頻傳獲 私募基金太盟KKR等洽購
【高息股】香港寬頻傳獲 私募基金太盟KKR等洽購
【綠色債券2022】綠債今首掛牌表現令人失望 曾低見99.55元 每手蝕達45元
【綠色債券2022】綠債今首掛牌表現令人失望 曾低見99.55元 每手蝕達45元
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【有相睇】良心業主不賺盡　劈價沽日出康城LP6大海景戶　成交價低銀行估價90萬
【有相睇】良心業主不賺盡　劈價沽日出康城LP6大海景戶　成交價低銀行估價90萬
【薪酬趨勢】2022薪酬趨勢調查出爐 淨指標介乎2.04%至7.26% 公務員有望加薪
【薪酬趨勢】2022薪酬趨勢調查出爐 淨指標介乎2.04%至7.26% 公務員有望加薪
【姜濤效應】1664聯乘姜濤推3款限量版小麥白啤酒 專屬電車、大型電視廣告5.25延續姜濤灣打卡熱
【姜濤效應】1664聯乘姜濤推3款限量版小麥白啤酒 專屬電車、大型電視廣告5.25延續姜濤灣打卡熱
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款