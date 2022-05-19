【樓市熱話】村屋比新私樓好？ 港男數盡村屋優點 認為住村屋性價比最高平靚正

不知道大家在選樓時會傾向選擇村屋還是新私樓呢？近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己認為村屋要比新私樓好太多，除了空間較大外，空間劃分也比私樓自由，而且甚至連車位也免費。

樓主指，若以一間標準700呎的村屋而言，無論買哪一層也會有露台，地下連花園，而頂層則連天台，若買頂層還可以於天台加建太陽能板，變相這樣又能再多一層，而村屋的間隔基本上能自由改動，平日出門也不用等升降機，而且車位價錢十分便宜甚至免費，因此他認為比起私樓而言，村屋的自由度及質素也好很多。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「前提是住村屋最好要有一輛車。」，「住村屋真的是讓人回不了頭，人又少又靜，空氣好地方又大。」，也有人指，「除了經常有昆蟲及容易被人入屋盜竊外，也沒有其他太大缺點了。」。

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另有網民指，「材屋的網速較慢。」，「若村屋及新私樓面積一樣大，便一定會選擇新私樓。」。

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責任編輯：關海儀