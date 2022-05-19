【職場熱話】新工薪金是現職2倍 願付代通知金求即時上班 現老闆卻因交接太倉卒感不滿

不知道大家在職場有否試過賠代通知金，然後即時辭職離開的經歷呢？近日有網民於網上討論區「連登」發文，指由於新公司希望自己能即時上班，因而替他賠了代通知金，然而這卻使舊公司的交接工作進行得十分倉卒，現老闆因而對樓主感到不滿，而樓主也因而對公司同事感到於心有愧。

樓主經歷:

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【職場熱話】兼職不按時數上班 工作期間又蛇王 港男感不滿：返工返到咁無交帶 【下一頁】

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「既然你人都經已走了便不要理會如此多吧！」，「反正你離開了也沒有人會知道發生甚麼事，除非HR太有空打電話去問，但多數也不會。」，也有人指，「即使你可以完全做好交接工作也好，其實行行也是很窄的，新工人工是現職的2倍，證明你很有用處。」。

另有網民指，「上班是求財不是交心，你下一份工處理得再好一些吧，不要再向後望了。」。

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責任編輯：關海儀