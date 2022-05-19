【樓市熱話】樓上裝修竟燒著樓下廚房 港男向業主追討 對方卸責給裝修師傅拒賠償

不知道大家有沒有試過因樓上裝修而為家中帶來損毀呢？近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己家的廚房因樓上業主裝修而在過程中被燒毁，他因而要求業主賠償，然而業主卻一直把責任推給裝修師傅，裝修師傅又總是聯絡不上，愛理不理的，因此樓主只好到警署備案及找管理處幫忙，並向網民詢問還可以怎樣向樓上業主追討。

樓主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

【樓市熱話】夫婦月入5萬元 5年內不打算生育 上車市區400萬納米樓值唔值？【下一頁】

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指，「這個情況你還是不斷地煩樓上的業主好了。」，「東張西望幫到你！」，另有人指，「 責任又怎會只落在裝修師傅身上，明明是樓上業主給錢裝修的。」，「 叫傳媒一同上樓，讓他們看看情況再作報導。」。

最後樓主也有在討論區回覆指，「 樓上業主指會盡快找人維修喉管，又指裝修師傅會盡快跟他聯絡，而樓主決定先找公證行留記錄。」。

同場加映：【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：關海儀