【職場熱話】00後連影印都不會 交給客户文件雜亂無章 打工仔怒言：連基本野都唔識?

儘管工作數年的打工仔到新公司都要時間適應，更何況是職場新人？有不懂的地方也是很正常的事。近日就有網民在「連登」討論區發文指公司聘請了位00後同事，要求他影印雙面A3紙資料卻變成雜亂無章A4紙，更將全疊文件直接拿給客户看，因而感到不滿，並質疑00後連這些基本工作都不會。

樓主經歷：

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有網民認為「沒辦法，學校只教知識不教技能」、「我還沒用過雙面多功能影印機，但通常不看說明，試一兩次應該可以」、「他不是不會用影印機，是不會解決問題」。

亦有網民指「你不會先檢查完才給客人看？」、「樓主額頭寫著『老油條』三個字」、「教不懂下屬，上司無責任？」、「新人不會，你就教到別人會。如果他全部都懂，被人解僱的就是你」。

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責任編輯：陸盈希