  • 26°C
香港時間 : 2022519日 (四) 19:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】00後連影印都不會 交給客户文件雜亂無章 打工仔怒言：連基本野都唔識?

理財智慧 19:00 2022/05/19

分享：

分享：

儘管工作數年的打工仔到新公司都要時間適應，更何況是職場新人？有不懂的地方也是很正常的事。近日就有網民在「連登」討論區發文指公司聘請了位00後同事，要求他影印雙面A3紙資料卻變成雜亂無章A4紙，更將全疊文件直接拿給客户看，因而感到不滿，並質疑00後連這些基本工作都不會。

樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

【職場熱話】打工仔返零售出糧有佣抽  懷疑被計糧同事騙糧  猶豫應否當面揭穿？下一頁

同場加映：【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

有網民認為「沒辦法，學校只教知識不教技能」、「我還沒用過雙面多功能影印機，但通常不看說明，試一兩次應該可以」、「他不是不會用影印機，是不會解決問題」。

亦有網民指「你不會先檢查完才給客人看？」、「樓主額頭寫著『老油條』三個字」、「教不懂下屬，上司無責任？」、「新人不會，你就教到別人會。如果他全部都懂，被人解僱的就是你」。

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置  

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：陸盈希

開啟hket App，閱讀全文
行政 學校 畢業 職場文化

下一篇文章

【職場熱話】男同事只會「坐享其成」 別人換完水馬上斟水 港女：從來無見過佢哋換水
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【薪酬趨勢】2022薪酬趨勢調查出爐 淨指標介乎2.04%至7.26% 公務員有望加薪
【薪酬趨勢】2022薪酬趨勢調查出爐 淨指標介乎2.04%至7.26% 公務員有望加薪
【綠色債券2022】綠債今首掛牌表現令人失望 曾低見99.55元 每手蝕達45元
【綠色債券2022】綠債今首掛牌表現令人失望 曾低見99.55元 每手蝕達45元
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【姜濤效應】1664聯乘姜濤推3款限量版小麥白啤酒 專屬電車、大型電視廣告5.25延續姜濤灣打卡熱
【姜濤效應】1664聯乘姜濤推3款限量版小麥白啤酒 專屬電車、大型電視廣告5.25延續姜濤灣打卡熱
【有相睇】良心業主不賺盡　劈價沽日出康城LP6大海景戶　成交價低銀行估價90萬
【有相睇】良心業主不賺盡　劈價沽日出康城LP6大海景戶　成交價低銀行估價90萬
【高息股】香港寬頻傳獲 私募基金太盟KKR等洽購
【高息股】香港寬頻傳獲 私募基金太盟KKR等洽購
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款