業主「驚青」出貨　屋苑紛錄減價蝕讓　多數是近年高位入市

雖然樓市交投氣氛好轉，但近期二手市場屢錄蝕讓成交。不過，要留意的是，近年樓價升幅驚人，多數業主賣樓仍有錢賺，而近期市場上錄得的蝕讓買賣，多數是近年高位買入。

利嘉閣鮑允中稱，牛頭角淘大花園B座低層7室，實用面積375平方呎，原業主急需資金周轉業務，不惜蝕讓套現，原開價588萬元，終以572萬元售出，實用呎價約15,253元。資料顯示，原業主於2018年5月以590萬元購入上址，現帳面蝕讓18萬元。

新界區方面，中原地產歐偉基說，大埔嘉豐花園4座高層D室，實用面積930平方呎，三房套間隔，早前連車位以1,110萬元易手，實用呎價約11,935元。資料顯示，原業主於2018年7月以約1,200萬元購入單位，持貨約4年，現帳面蝕約90萬元離場。【蝕讓買賣】大埔私樓連車位易手 業主止蝕慘輸90萬【下一頁】

此外，個別業主不惜蝕使費離場。中原地產溫旭銘說，元朗尚悅6座高層C室，實用面積約442平方呎，屬兩房樓王，因私人原因賣樓，原叫價670萬元放盤，不足一星期，便以652.8萬元沽出，實用呎價約14,769元。資料顯示，原業主於2018年7月以640萬元購入單位，雖然帳面賺12.8萬元，但扣除使費後，料要損手。

中原地產陳輝麟說，青衣翠怡花園9座高層F室，實用面積368平方呎，兩房間隔，望青衣運動場及海景，景致開揚，原叫價635萬元，放盤一個月，終以600萬元沽出，實用呎價約16,304元，屬市場價。資料顯示，原業主於2019年5月以653萬元購入單位，持貨3年，現帳面蝕53萬元。不過，代理透露，業主曾有一段時間出租單位，料抵消部分損失。

港島單幢半新樓再錄蝕讓。中原地產劉子峻透露，北角君豪峰低層F室，實用面積451平方呎，兩房連儲物室間隔，早前以955萬元易手，實用呎價約21,175元。資料顯示，原業主於2017年12月以982萬元買入單位，持貨4年多，現帳面跌價約27萬元。【蝕讓買賣】港島單幢半新樓再錄蝕讓 4年多損手27萬離場【下一頁】

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