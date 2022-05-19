  • 26°C
香港時間 : 2022519日 (四) 19:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【限聚令放寬】卡啦OK處所今重開　RedMr料生意最高回復約6至7成

商業 18:19 2022/05/19

分享：

分享：

卡拉OK長時間停業令生意大受影響，需面對租金及人手短缺、員工嚴重流失等問題。（資料圖片）

港府今（19日）起放寬社交距離措施，卡啦OK、酒吧和麻雀處所重開。RedMr發言人表示，恢復營業後人數上限是8人，以及營業至零晨2時，對生意仍有很大影響，皆因房間容納人數較多，以及客人晚飯後才會到來，變相實際經營時間縮短很多。

她續指，集團旗下亦有經營餐飲，晚市恢復堂食後，較去年同期僅回復約6成生意，所以在仍存有限制情況下，估計卡拉OK最多回復約6至7成生意。

【潮流商機】二手時裝市場4年內將急增127%　美國增速領全球

展望未來，她重申，自第一波疲情開始已被停業386天，今年亦由1月6日起停業4個月後才能復業，長時間停業令生意大受影響，面對租金及人手短缺、員工嚴重流失，同事亦對行業前景不感樂觀，多個因素導致復業也沒有足夠人手。

她希望政府繼續放寬營業時間及人數上限，強調：「不好一刀切，抹殺我們的行業。」而現時香港人的防疫措施做得很好，客人和員工均已接種疫苗，更設有獨立房間及獨立洗手間，鮮風系統亦根據有關當局指引，為每枝麥克風戴上「咪套」，故希望盡快恢復正常，給予行業一個生存空間。

【Deepfake】網絡安全機構：銀行生物識別認證系統　極易被Deepfake冒充身份

記者：馬意文

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【限聚令放寬】按摩院4月21日有限度復業　盼政府不再一刀切
2022/04/20
【限聚令放寬】按摩院4月21日有限度復業　盼政府不再一刀切
【限聚令】限聚令今放寬　酒吧業仍被禁嘆不公
2022/04/21
【限聚令】限聚令今放寬　酒吧業仍被禁嘆不公
【母親節堂食】限聚令放寬至每枱8人　食肆周末午市及晚市訂座爆滿
2022/05/06
【母親節堂食】限聚令放寬至每枱8人　食肆周末午市及晚市訂座爆滿
【一田購物優惠日】限聚令逐放寬　一田行政總裁料5月營業額升8至10%
2022/05/18
【一田購物優惠日】限聚令逐放寬　一田行政總裁料5月營業額升8至10%

你可能感興趣

【限聚令放寬】按摩院4月21日有限度復業　盼政府不再一刀切
15:17 2022/04/20
【限聚令放寬】按摩院4月21日有限度復業　盼政府不再一刀切
【限聚令】限聚令今放寬　酒吧業仍被禁嘆不公
15:17 2022/04/21
【限聚令】限聚令今放寬　酒吧業仍被禁嘆不公
【母親節堂食】限聚令放寬至每枱8人　食肆周末午市及晚市訂座爆滿
12:00 2022/05/06
【母親節堂食】限聚令放寬至每枱8人　食肆周末午市及晚市訂座爆滿
疫情 防疫措施 疫苗 限聚令 麻將 餐飲 酒吧 香港 行業

上一篇文章

【優惠著數】消費券已到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

下一篇文章

【求職陷阱】網上求職須注意　4招免墮入騙局
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【一田購物優惠日】限聚令逐放寬　一田行政總裁料5月營業額升8至10%
【一田購物優惠日】限聚令逐放寬　一田行政總裁料5月營業額升8至10%
【英國經濟】對抗通脹　4分之1英國人選擇不吃飯省錢
【英國經濟】對抗通脹　4分之1英國人選擇不吃飯省錢
【社交距離措施】堂食延長至午夜　火鍋生意料升2至3成
【社交距離措施】堂食延長至午夜　火鍋生意料升2至3成
【再工業化】廠商會建議創新科技及工業局　下設專門執行機構推進「再工業化」
【再工業化】廠商會建議創新科技及工業局　下設專門執行機構推進「再工業化」
【英國經濟】英國4月CPI衝上9%　創1982年來歷史新高
【英國經濟】英國4月CPI衝上9%　創1982年來歷史新高
【Intel薪酬】不滿Intel CEO年薪達14億　逾半股東反對高管薪酬方案
【Intel薪酬】不滿Intel CEO年薪達14億　逾半股東反對高管薪酬方案
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款