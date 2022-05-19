【限聚令放寬】卡啦OK處所今重開　RedMr料生意最高回復約6至7成

▲ 卡拉OK長時間停業令生意大受影響，需面對租金及人手短缺、員工嚴重流失等問題。（資料圖片）

港府今（19日）起放寬社交距離措施，卡啦OK、酒吧和麻雀處所重開。RedMr發言人表示，恢復營業後人數上限是8人，以及營業至零晨2時，對生意仍有很大影響，皆因房間容納人數較多，以及客人晚飯後才會到來，變相實際經營時間縮短很多。

她續指，集團旗下亦有經營餐飲，晚市恢復堂食後，較去年同期僅回復約6成生意，所以在仍存有限制情況下，估計卡拉OK最多回復約6至7成生意。

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展望未來，她重申，自第一波疲情開始已被停業386天，今年亦由1月6日起停業4個月後才能復業，長時間停業令生意大受影響，面對租金及人手短缺、員工嚴重流失，同事亦對行業前景不感樂觀，多個因素導致復業也沒有足夠人手。

她希望政府繼續放寬營業時間及人數上限，強調：「不好一刀切，抹殺我們的行業。」而現時香港人的防疫措施做得很好，客人和員工均已接種疫苗，更設有獨立房間及獨立洗手間，鮮風系統亦根據有關當局指引，為每枝麥克風戴上「咪套」，故希望盡快恢復正常，給予行業一個生存空間。

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記者：馬意文