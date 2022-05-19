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【ET講股通】梁耀康：整固等爆邊（附time code）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:32 2022/05/19

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道指隔晚挫1164點，納指跌4.7%，加上騰訊 （00700） 業績遜預期，港股今早低開497點，早段曾跌逾700點，一度跌穿20000點，其後跌幅略為收窄，恒生指數半日跌464點，報20179點，成交723.8億元。恒生科技指數跌3.4%，報4115點。騰訊、阿里巴巴 （09988） 跌6%；美團 （03690） 、小米 （01810） 跌3%。港股整固等爆邊？獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time code
00：12 - 港股今日市況速覽　受累美股跌、騰訊 （00700） 業績遜預期
02：10 - 騰訊 （00700） 業績解讀　收入發展趨勢差
05：55 - 京東 （09618） 勝阿里巴巴 （09988）
06：49 - 科技股料整固　汽車股穩健
07：14 - 恒指下望留意兩萬及19500點　
08：18 - A股升幅減慢但頂得住　港股暫不擔心
09：45 - 科技股穿底止蝕　未有貨可考慮收集
12：01 - 長線可撈科技股、汽車股
12：55 - 潛力股推介：贛鋒鋰業 （01772）
17：07 - 觀眾問股：安踏 （02020） 84.5買入   上望位？止蝕位？
19：10 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 可以撈？
20：49 - 觀眾問股：綠色零售債券 （04252） 短炒潛水點睇？ 注定要長揸？
24：09 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 225有貨食糊好嗎？  今日有機會到265元？
26：38 - 內房股龍湖 （00960） 、碧桂園 （02007） 可慢慢收集
27：20 - 電力股受惠補貼有憧憬　中國電力 （02380） 、龍源電力 （00916） 值博可留意

立即收看：https：//video.hket.com/video/3256161
有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

———————————————————————————————————————

恒指全日跌523點，報20120點，大市成交1,211億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，恒指跌逾500點，主因有二。一、隔夜美股大跌，觸發避險情緒，令港股氣氛薄弱。當地百貨等民生股份業績不濟，反映成本上升、物流壓力，拖累股價。二、騰訊 （00700） 季績差過預期，股價跌近7%，整體收入幾近無增長，經調整盈利跌幅多過預期，收入發展趨勢差，股價明顯受壓。

若再無政策憧憬  科網股料須整固

事實上，整體科網股都有同樣隱憂，且看今晚小米 （01810） 業績進一步確認。京東和騰訊業績表現差，而在近年京東業績均好過阿里巴巴 （09988） 的背景下，令人更憂慮阿里巴巴情況。市場在炒完政策憧憬後，重新審視業績基本面，若再無政策憧憬，科網股料須整固。在4條反彈主綫中，汽車股相對硬淨。

目前須關注恒指方向，向上受制下降軌，向下則看升軌支持，留意20000及19500點水平，並留意會否波幅收窄，有待上下突破。此外，上證指數升勢減慢，但亦頂得住，故港股暫時毋須不擔心。短綫來說，科技股穿底止蝕，未有貨者可考慮低位收集。

長綫可吼科網股及汽車相關股

長綫來說，除科網股外，亦可吼汽車相關股，因為內地需求明顯、有政策支持，當中新能源車股為首選。

因此，今日潛力股推介是贛鋒鋰業 （01772） ，可在現水平或稍為調整下入市，原因有三︰鋰價回升、憧憬復工增加需求、業績表現佳。股價上望4月高位115至116元，以78.6元作止蝕位，建議可分兩注買入，一注現價買入，跌至90元再吸納第二注。

【「ET講股通」問股環節，包括︰安踏、騰訊、綠債、比亞迪，立即觀看

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欄名 : ET講股通

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