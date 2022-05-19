南韓下月重啟辦理旅遊簽證 旅客最多逗留90日

隨著新冠肺炎住院及死亡人數減少，各國開始重啟旅遊復甦經濟。南韓表示為刺激內需，將從下月其重啟短期訪問簽證發放工作，將針對以旅遊等目的外籍人士。南韓表示，旅客最多可在南韓逗留90日。

日本月底試行接待4國旅客 僅限小型旅行團 【下一頁】

南韓法務部周四（19日）表示，政府將從6月1日起，向普通國家（Level 1）公民重啟短期訪問簽證（C-3），和電子簽證發放工作。南韓當局表示，短期訪問簽證發放對象包括，以商務、旅遊、療養及探親等目的計劃訪問南韓的外籍人士，最多在當地逗留90日。

南韓暫停短期訪問簽證發放工作已逾2年，當局還表示，若持有在2020年4月5日之前簽發，且尚未過期的短期多次往返簽證，將可重新入境。

日本擬下月起 每日入境旅客上限增至兩萬 【下一頁】

南韓法務部表示，措施能透過吸引外國旅客刺激內需，促進相關產業復甦，希望能增加國內就業崗位，吸引海外優勢優秀人才。南韓當局強調，會密切關注疫情輸入情況，並結合形式採取相應措施。

受疫情影響，南韓此前逾2年短期訪問簽證僅發放予特定目的人士，包括外交公務、駐派、投資貿易經營及人道主義。而電子簽證則旨在吸引優秀人才，及向旅遊團網上發放。南韓本月初亦宣布，下月允許透過濟州及襄陽機場入境的外籍人士，在遵守防疫規定情況下免簽證入境。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀