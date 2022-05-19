【小米 1810】 傳手機訂單最多劈兩成 小米績前跌逾4%

有外媒報道，小米集團（01810）等內地手機製造商，已通知供應商將會減少定單最多兩成，而小米將於今日（19日）收市後公布首季業績，消息拖累下，股價今早低開4.3%，臨近收市愈跌愈有，暫報11.1元，跌4.8%，成交額9.95億元。

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據《日經》引述知情人士指，由於防疫措施導致供應鏈中斷，內地數間主要手機製造商包括小米、Vivo及Oppo等已通知供應商，未來幾個季度訂單將減少約兩成。報道指，小米將會把全年預估銷量從原先的目標2億部下調至1.6億至1.8億部之間，下調幅度介乎1成至2成，並較去年的手機出貨量1.9億部相比按年減少5.8%至16.2%。

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與此同時，市場研究機構Counterpoint Research數據顯示，自今年第六周以來，中國智能手機銷量較去年同期，已連續10周下跌，主要由於內地實行「動態清零」防疫政策削弱消費者情緒。

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記者：郭秀慧