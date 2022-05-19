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【資產管理】瑞銀曹海峰：2030年內地公募基金AUM可達88萬億元人幣　佔A股市值升至18%

股市 15:20 2022/05/19

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【資產管理】瑞銀曹海峰：2030年內地公募基金AUM可達88萬億元人幣　佔A股市值升至18%

內地資產管理行業近年迅速成長，瑞銀證券A股非銀金融行業分析師曹海峰估計，2030年中國公募基金的資產管理規模（AUM）在基準情況下可達88萬億元人民幣，較2021年的複合年均增長率約14.6%，公募股票投資佔A股市值將升至約18%。

五大趨化劑推動公募基金AUM上升

曹海峰指，推動公募基金AUM上升背後，有五大趨化劑：（1）居民資產配置：過去內地居民主要通過住房方式理財，配置基金比例只有3.5%，低於美國的12%，但基於未來20年內地房地產的增長空間將不如過去20年前大，意味資金將會從住宅流至金融資產，基金及股票。

渣打再削中國今年經濟增長預測【下一頁】

（2）底層資產擴容：注冊制下，中資股市值已升至90萬億元人民幣規模，債券規模120萬億元人民幣，隨注冊制推行，上市企業會進一步增長。（3）競爭格局：公募基金持有的A股規模是內地機構投資者中最大，投資能力也是最高，而內地股市正經歷機構化進程，散戶比例逐步下降，公募基金比例不斷擴大。

（4）渠道：最近3年，通過專業投資顧問持有基金的機構不如增加，整個專業投資顧問、綜合服務經紀方等分銷體系愈趨成熟，有助推動公募基金發展。（5）政策紅利：現時內地養老金佔GDP比例只有約10%，遠低於海外一般的40%至50%。

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