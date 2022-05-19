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【小米1810】小米在日本設立開發産品的研發基地「産品製造研究所」　招募消費者就新產品發表意見

股市 14:57 2022/05/19

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【小米1810】小米在日本設立開發産品的研發基地「産品製造研究所」　招募消費者就新產品發表意見

小米 （01810） 加快拓展海外市場，《日經新聞》報道，小米在日本設立開發産品的研發基地「産品製造研究所」，讓消費者實際使用上市前的産品等，聽取其意見，並根據這些意見，為面向日本市場的産品追加功能等，即日起招募參加者。

現時小米正在海外實施「産品製造研究所」計劃，邀請消費者使用小米産品，聽取商品是否適合日本市場等意見，同時會讓消費者協助進行上市前的産品測試。

小米將在日本國內推出支持高速通信標準「5G」的中等價位智慧手機「紅米Note 11pro 5G」，配備1億800萬像素圖像傳感器的高清攝像頭，採用非接觸式IC卡技術「FeliCa」，支持手機支付，建議售價為4.48萬日圓。

相關文章：【小米1810】小米績前低開4%　被爆手機訂單最多砍兩成、據報或視乎供應鏈狀況及消費市道再有調整

相關文章：【小米1810】據報印度要求法院重新凍結小米印度銀行賬戶中7.25億美元資金　股價收跌近6%

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