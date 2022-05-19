喬治布殊透露心聲？ 稱入侵伊拉克不合理兼殘忍（有片）

美國前總統喬治布殊任內其中一大事件，便是決定入侵伊拉克。近日，他出席一個活動時提起俄羅斯及烏克蘭戰爭，豈料一時口誤，把俄羅斯入侵的國家由烏克蘭改成伊拉克。事後，不少人嘲笑喬治布殊，指他「唔小心講出心聲」。

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喬治布殊（George W. Bush）周三（18日）在德州達拉斯出席活動，期間提及俄烏戰爭，並稱是俄軍「殘暴及不合理地入侵伊拉克」（brutal, unjustified invasion of Iraq）。他意識到自己口誤，改口指是烏克蘭，並自嘲地表示自己已經75歲。

喬治布殊口誤片段

同場，喬治布殊亦批評俄羅斯的選舉被操控，反對派不是被監禁便是被阻止參與任何政治活動。喬治布殊稱正因俄羅斯政治體系內缺乏監管及平衡，才會由一名領袖獨自決定對烏克蘭展開殘暴且不合理的入侵。

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喬治布殊的口誤亦成為網上熱議話題，有人嘲笑他不小心講出心聲，甚至有人指言論猶如認罪，承認當年美國揮軍入侵伊拉克並不合理。

美國於2002年派兵攻打伊拉克，時任總統喬治布殊當時向國會列舉不同原因合理化出兵之舉，最著名的為他聲稱伊拉克藏有大殺傷力武器。惟及後美國始終未有找出證據，因此喬治布殊當年決定亦飽受批評。

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責任編輯：吳漢培