  • 29°C
香港時間 : 2022519日 (四) 16:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

喬治布殊透露心聲？ 稱入侵伊拉克不合理兼殘忍（有片）

環球社會熱點 15:10 2022/05/19

分享：

分享：

美國前總統喬治布殊任內其中一大事件，便是決定入侵伊拉克。近日，他出席一個活動時提起俄羅斯及烏克蘭戰爭，豈料一時口誤，把俄羅斯入侵的國家由烏克蘭改成伊拉克。事後，不少人嘲笑喬治布殊，指他「唔小心講出心聲」。

喬治布殊讚澤連斯基係「當代邱吉爾」 獲邀訪烏克蘭 【下一頁】

喬治布殊（George W. Bush）周三（18日）在德州達拉斯出席活動，期間提及俄烏戰爭，並稱是俄軍「殘暴及不合理地入侵伊拉克」（brutal, unjustified invasion of Iraq）。他意識到自己口誤，改口指是烏克蘭，並自嘲地表示自己已經75歲。

喬治布殊口誤片段

同場，喬治布殊亦批評俄羅斯的選舉被操控，反對派不是被監禁便是被阻止參與任何政治活動。喬治布殊稱正因俄羅斯政治體系內缺乏監管及平衡，才會由一名領袖獨自決定對烏克蘭展開殘暴且不合理的入侵。

歐盟斥資逾1.7萬億 5年內擺脫依賴俄能源 【下一頁】

喬治布殊的口誤亦成為網上熱議話題，有人嘲笑他不小心講出心聲，甚至有人指言論猶如認罪，承認當年美國揮軍入侵伊拉克並不合理。

美國於2002年派兵攻打伊拉克，時任總統喬治布殊當時向國會列舉不同原因合理化出兵之舉，最著名的為他聲稱伊拉克藏有大殺傷力武器。惟及後美國始終未有找出證據，因此喬治布殊當年決定亦飽受批評。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

聯合國大幅下調全球經濟增長預測 4%減至3.1%
今日
聯合國大幅下調全球經濟增長預測 4%減至3.1%
芬蘭瑞典申請加入北約 土耳其再表態反對（第二版）
2022/05/18
芬蘭瑞典申請加入北約 土耳其再表態反對（第二版）
俄羅斯人排長龍食最後一餐麥當勞 不惜揸車250公里
2022/05/18
俄羅斯人排長龍食最後一餐麥當勞 不惜揸車250公里
【烏克蘭戰爭】逾260烏兵抵俄控制區 或遭審訊處決
2022/05/18
【烏克蘭戰爭】逾260烏兵抵俄控制區 或遭審訊處決
【烏克蘭戰爭】雷諾售俄業務予莫斯科市政府 據報僅1盧布成交
2022/05/17
【烏克蘭戰爭】雷諾售俄業務予莫斯科市政府 據報僅1盧布成交

你可能感興趣

聯合國大幅下調全球經濟增長預測 4%減至3.1%
今日 12:17
聯合國大幅下調全球經濟增長預測 4%減至3.1%
芬蘭瑞典申請加入北約 土耳其再表態反對（第二版）
21:00 2022/05/18
芬蘭瑞典申請加入北約 土耳其再表態反對（第二版）
俄羅斯人排長龍食最後一餐麥當勞 不惜揸車250公里
17:30 2022/05/18
俄羅斯人排長龍食最後一餐麥當勞 不惜揸車250公里
網絡熱話 小布殊 美國 伊拉克 俄羅斯 烏克蘭 大殺傷力武器

上一篇文章

【烏克蘭戰爭】首宗戰爭罪開審 俄兵認殺平民

下一篇文章

【新冠肺炎】各國入境限制一覽（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【尊尼狄普誹謗案】Amber Heard被指施暴早有前科 受害人不止Johnny Depp
【尊尼狄普誹謗案】Amber Heard被指施暴早有前科 受害人不止Johnny Depp
新型冠狀肺炎全球疫情（05月18日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月18日 時間11:00）
【美國疫情】確診重症數回升 紐約急收緊防疫
【美國疫情】確診重症數回升 紐約急收緊防疫
【烏克蘭戰爭】逾260烏兵抵俄控制區 或遭審訊處決
【烏克蘭戰爭】逾260烏兵抵俄控制區 或遭審訊處決
【烏克蘭戰爭】土耳其拒北歐兩國快速入北約 歐盟斥逾1.7萬億擺脫俄能源（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】土耳其拒北歐兩國快速入北約 歐盟斥逾1.7萬億擺脫俄能源（不斷更新）
【英國王室】驚喜現身揭幕新地鐵線路 英女王親試增值英版「八達通」
【英國王室】驚喜現身揭幕新地鐵線路 英女王親試增值英版「八達通」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款