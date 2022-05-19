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【大行報告】瑞信：吉利在插電式混合動力電動車市場佔有率料上升　升評級及目標價

股市 14:43 2022/05/19

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【大行報告】瑞信：吉利在插電式混合動力電動車市場佔有率料上升　升評級及目標價

吉利 （00175） 股價於低位徘，瑞信預期，吉利在內地插電式混合動力電動車市場佔有率將由2021年的3.5%，升至23%，主要受惠於吉利先進的三檔專用混合動力變速器技術的先進科技帶動，因此將吉利評級由「中性」調升至「跑贏大市」，目標價調高36%至17元。

吉利斥資收購雷諾韓國34%股權【下一頁】

瑞信稱，吉利最新專用混合動力電動車「帝豪L」轎車已於4月26日上市，上市首周訂單量就超過1萬輛，考慮到吉利強於預期的插電式混合動力汽車需求前景，因此將吉利2022至2024年盈利預測調高0.5%至8.3%。

比亞迪市佔率料被吉利及長汽搶奪

瑞信預計，吉利插電式混合動力汽車佔整體汽車市場率將由去年的3%，升至2025年的12%，意味2025年銷量將達300萬輛，主要因售價下降及能源效益改善。

中資汽車生產商首季佔內地混合動力汽車市場佔有率約84%，預期中資品牌在混合動力汽車市場佔有率，於2025年會升至91%，當中吉利及長城汽車 （02333） 料在比亞迪 （01211） 手上搶佔中價混合動力汽車的市佔率。

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