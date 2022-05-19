【企業管理】6種外判工作策略　助企業靈活應付業務發展

中小企招聘專職人才困難，部分企業會把如會計、人力資源或IT等部門，以外判方式委託及交給承包公司，令企業本身可投將資源集中發展核心業務。據《Forbes》報告指，外判工作曾被視為夕陽行業，但在疫情爆發期間，相關服務有大量需求，而中小企管理層也意識到將工作外判，能降低企業營運成本。

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據全球外判及就業諮詢公司Outsource Accelerator行政總裁Derek Gallimore預測，中小企在未來會更多考慮將工作外判，他整理出6個外判工作的重要性。

1.節省及分擔：Derek Gallimore指，公司把工作外判能削減營運成本，讓中小企可節省達7成的營運開支及分擔業務風險，企業可聘用該工種專業領域的外判公司，提供即時業務處理，並可達到改善公司內部運作甚至提升效率。

2.減低員工負荷：企業發展新業務或計劃時，員工工作量增加，新工作或會令員工超負荷，外判工作能減低員工們的工作壓力。

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3.減低人才流失：中小企團隊規模較小，若擴大業務時，公司或會從內部調配人員，員工同時應付新崗位的工作及原有的工作，或會因此萌去意。

4.服務提升：隨著企業業務發展，公司所面對的客戶群增加，處理客戶要求及相關業務問題越來愈繁複，公司若以外判客戶服務及訂單追蹤等工作，可助企業提供更優質及專業的服務。

5.減低企業招聘壓力：Derek Gallimore表示，越來越多的企業管理層認為，新員工加入或會令企業存在技能差距，外判公司的團隊內具備不同專業領域人士，可為企業提供解決問題及幫助發展，減低企業招聘人才的壓力。

6.靈活擴張方案：大多數公司利用現有資源發展業務，若有效運用外判公司，可助企業業務擴展。管理人需選擇及研究外判公司職能、服務範疇及定制外判工作的類型，助企業更靈活擴展。

責任編輯：向頌勤

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